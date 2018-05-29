Ничего плохого в этом не вижу: Геращенко отреагировал на свой заочный арест в России

Геращенко не видит ничего плохого в своем заочном аресте в РФ

Народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко прокомментировал сообщение о том, что Басманный суд Москвы постановил его заочно арестовать.

В комментарии телеканалу 112 Украина Геращенко сказал, что подобные решения российских судов "имеют информационно-пропагандистскую составляющую".

"Я весть об этом принял нормально, потому что много делаю для защиты Украины в информационном пространстве, строим вместе с нашей партией законы, которые нужны для укрепления обороноспособности. Поэтому я вижу, что россияне оценили мои скромные усилия в деле защиты интересов Украины... Ничего плохого в этом не вижу", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы постановил арестовать народного депутата Антона Геращенко.

В России Геращенко обвиняют в оправдании терроризма.