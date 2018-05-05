Ничего общего со спортом: Порошенко назвал ЧМ-2018 в России "инструментом пропаганды"

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Порошенко заявил, что ЧМ-2018 для РФ является инструментом в геополитическом противостоянии

Порошенко заявил, что ЧМ-2018 для РФ является инструментом в геополитическом противостоянии

Россия пытается использовать Чемпионат мира по футболу 2018 для "отбеливания" своей репутации, считает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Focus, передает Европейская правда.

По словам Порошенко, ЧМ-2018 для России является не более чем "чистым инструментом пропаганды для отбеливания очень черной картины России".

"Он не имеет ничего общего со спортом, а только с геополитикой. Каждый должен решить, поедет он туда или нет", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018 в России.

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