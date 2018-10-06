Ни одна страна не выживет лишь за счет международной помощи - Кондолиза Райс об Украине и МФВ

Долгосрочной опорой для дальнейшего развития Украины должно стать гражданское общество, а не внешняя помощь, убеждена 66-й Государственный секретарь США Кондолиза Райс. Об этом бывший советник президента США по вопросам безопасности, а ныне профессор Стэнфордского университета рассказала в интервью журналу Новое Время.

В ответ на вопрос о перспективах международной поддержки для Украины Райс отметила, что "у Украины много друзей за рубежом".

"И, конечно, международное сообщество помогает вашей стране. Мы надеемся, что Украина все же придет к соглашению с МВФ, а значит, получит финансовую поддержку. Но украинцам также важно взять ответственность за собственную судьбу в свои руки. Это важный урок", - подчеркнула Райс.

По ее словам, "ни одно государство не может выживать за счет международной помощи постоянно, но любое государство выживает, если крепко опирается на общество, которое ему доверяет".

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года