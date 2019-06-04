Незаконное обогащение. Что предлагает законопроект Зеленского и какие шансы, что это сработает 4 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский (в центре) и члены его команды на фоне купола Верховной Рады REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.



Что предлагает президентский законопроект

Максимальная мера ответственности — 10 лет лишения свободы. Документ предусматривает конфискацию незаконных активов по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора и возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью, которую в феврале этого года Конституционный суд признал неконституционной.



Согласно законопроекту, иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства может быть предъявлен по активам, приобретенным в течение трех лет до дня вступления в силу данного закона и после этого, если разница между стоимостью активов и доходами в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Это должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения.

Уголовная ответственность будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, размер которых превышает значительный, как это определено Конвенцией ООН против коррупции. Так, приобретение чиновником активов стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых налогами минимумов доходов граждан превышает его доходы, документом предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы для исков о взыскании в доход государства незаконно приобретенных активов. Незаконно приобретенные активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Надежды Стефанчука и критика комитета Рады

Гражданская конфискация допускается директивой ЕС от 2014 года и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах, отметили в Администрации президента. Там добавили, что законопроект разрабатывался совместно с национальными и иностранными экспертами.

Представленный президентом проект значительно шире по предмету регулирования и принципиально отличается от уже имеющихся в Верховной Раде проектов, отметил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. Он назвал этот документ более комплексным.

«Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались. Он не ограничивается только уголовной ответственностью — туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, поэтому это комплексный законопроект. Вопрос внесения (изменений — ред.) с процедурами, в процессуальные кодексы, вопрос внесения (изменений — ред.) в отдельные законы, касающиеся судопроизводства, то есть мы уже разрабатываем комплексный проект. Я очень надеюсь на сотрудничество в этом контексте с комитетом, я очень надеюсь на сотрудничество в этом контексте с Верховной Радой. В конце концов то, что мы пообещали, надо сделать», — заявил Стефанчук, комментируя президентский законопроект.

Из-под действия закона полностью выпали приближенные лица лиц, занимающих должности в государственной власти — Чумак

Есть определенная группа народных избранников, которые не поддержат президентский законопроект о незаконном обогащении. В то же время, можно прогнозировать, что Верховная Рада его все же примет, отметил в комментарии Радио НВ заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак. Например, пока в первом чтении и с доработкой в течение двух-трех недель. В то же время, подчеркнул Чумак, этот законопроект не является идеальным. В частности, его нужно было подавать сразу в комплекте с установлением механизма гражданской конфискации.



«Еще многое можно дорабатывать. Огромная сумма разницы между активами и установлением реальних доходов. Это на такую сумму нужно приобрести активы, чтобы она превышала собственные доходы на 11 млн. Если сумма меньше этой, то никто не несет наказания. Это вообще профанация, честно говоря, немножко самой идеи незаконного обогащения. Затем из-под действия закона полностью выпали приближенные лица лиц, занимающих должности в государственной власти и органа местного самоуправления. Одинаковая ответственность, например, в отношении сельскому головы и президента Украины», — заявил Чумак.

Нужны новые судьи КС

Даже если законопроект будет проголосован в парламенте, он не вернет уже закрытые уголовные дела, отметил в комментарии Радио НВ председатель правления Фонда DEJURE, член Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков. К тому же, по его словам, этот вопрос снова может оказаться в Конституционном суде.

«Что касается судебного разбирательства, очень просто: любая формулировка незаконного обогащения, которая предлагается, фактически имеет такую же механику, такую же логику и такой же состав преступления, может быть признана повторно Конституционным судом неконституционной, пока не изменится состав суда и порядок его формирования, пока туда не придут судьи, готовые, которые будут иметь внутренний стержень, которые будут иметь достаточно добропорядочности и независимости для того, чтобы принять решение в пользу интересов общества, а не в пользу каких-то политиков», — отметил Жернаков.

Напомним, 27-го февраля Конституционный суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Такое решение вызвало беспокойство МВФ, посольств США и Великобритании.