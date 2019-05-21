Незаконная агитация: Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня
Президент Украины
Владимир Зеленский, признанный виновным в незаконной агитации, заплатил штраф в размере 850 гривен за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором
туре президентских выборов.
Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Пугайко передают Українські новини.
«Владимир
Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф», — заявил он,
добавив, что это было сделано еще 17 мая.
Ранее сообщалось,
что Оболонский районный суд оштрафовал новоизбранного президента Владимира Зеленского
на 850 гривен, признав его виновным по ст. 212−10 Кодекса об административных
нарушениях за демонстрацию бюллетеня во время голосования.