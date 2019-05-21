Незаконная агитация: Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня Вчера, 10:41 806 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский решил не обжаловать решение суда REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский, признанный виновным в незаконной агитации, заплатил штраф в размере 850 гривен за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре президентских выборов.

Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Пугайко передают Українські новини.

«Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф», — заявил он, добавив, что это было сделано еще 17 мая.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд оштрафовал новоизбранного президента Владимира Зеленского на 850 гривен, признав его виновным по ст. 212−10 Кодекса об административных нарушениях за демонстрацию бюллетеня во время голосования.