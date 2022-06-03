Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Невзорову и его жене — Геращенко 3 июня, 11:50 Цей матеріал також доступний українською Александр Невзоров (Фото:instagram/nevzorovofficial)

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой.

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По словам Геращенко, гражданство предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной».

На сайте главы государства соответствующего указа пока нет.

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Ранее СМИ сообщали, что Невзоров якобы подал заявку на получение гражданства Украины.

В марте в стране-агрессоре России против Невзорова возбудили уголовное дело за «дискредитацию» вооруженных сил РФ.



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