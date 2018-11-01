01 ноября 2018, четверг

Невъездной в Мордор с 2008 года: Арьев отреагировал на введенные РФ санкции

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По словам Арьева, ни счетов, ни недвижимости в РФ у него нет

По словам Арьева, ни счетов, ни недвижимости в РФ у него нет

На фоне введения Россией ограничительных мер против 322 граждан Украины и 68 компаний народный депутат и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что попадание в санкционный список РФ его не тревожит.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Нет, сам список - ок. Или они действительно считают, что это меня заденет? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в этот Мордор с 2008. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", - прокомментировал Арьев российские санкции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины.

Напомним, 2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Ограничительные меры введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в незаконно аннексированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации на полуострове, боевиков кремлевских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии и к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России.

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