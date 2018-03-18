Нет информации о том, что в Украине россиян не пускали на выборы - омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что нарушений допуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипучреждениях обнаружено не было.

Об этом сообщила Денисова в ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, передает пресс-служба омбудсмена.

Так, 18 марта Москалькова обратилась к Денисовой относительно недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

"Мною дано поручение региональным представителям уполномоченного в областях проверить эту информацию", - отметила украинский омбудсмен.

По результатам выезда к российским дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было.

"Граждане РФ не обращались о нарушении их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис уполномоченного", - заверила Денисова.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина захотела проголосовать на выборах президента РФ, ее не пустили в здание.

Как известно, в посольство и консульства РФ в Украине 18 января пускали только лиц, имеющих дипломатический статус. Других не пропускали полиция и националисты.

Напомним, что 18 марта в России проходят выборы президента.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.