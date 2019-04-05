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Спецтема: Выборы президента Украины

Нет двух рычагов влияния. Депутат Береза объяснил, почему Зеленский не будет сильным президентом

5 апреля, 16:21
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Нет двух рычагов влияния. Депутат Береза объяснил, почему Зеленский не будет сильным президентом - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не будет сильным президентом с первого дня из-за недостатка опыта и непонимания того, как все устроено в государстве, объяснил депутат Борислав Береза в эфире Радио НВ.

"Также у него нет двух рычагов давления на парламент – это генпрокурор и Служба безопасности Украины. Кроме того, кто будет выполнять с первых дней его приказы. Поэтому это большой вопрос. Кто будет главой АП (администрации президента - ред.) – это очень важно", – отметил Береза.

По мнению народного депутата, в случае победы Зеленского на президентских выборах парламент может принять соответствующие законы, ограничивающие власть президента, или проведет изменения в Конституцию, которые превратят Украину в парламентскую республику.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Борислав Береза Владимир Зеленский Радио НВ

Спецтема   Выборы президента Украины

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