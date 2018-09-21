21 сентября 2018, пятница

Нет большей угрозы для любых украинских выборов, чем украинские политики - Охендовский

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Охендовский: Проигравший никогда не находит в себе сил поздравить победителя

Охендовский: Проигравший никогда не находит в себе сил поздравить победителя

Отправленный в отставку Верховной Радой 20 сентября вместе с еще 12 членами Центризбиркома экс-глава ЦИК Михаил Охендовский в интервью Радио НВ заявил, что наибольшей угрозой для украинских выборов являются украинские политики.

"Нет большей угрозы для любых украинских выборов, чем украинские политики. Ни кибер-угроза, ни вмешательство иностранных государств, третьих лиц, несанкционированное вмешательство в системы хранения информации - это все можно преодолеть. Главная угроза - это попытка дискредитации выборов со стороны украинских политиков", - заявил Охендовский.

По его словам, "побежденный никогда не находит в себе сил поздравить победителя и согласиться работать вместе на благо страны", а вместо этого обычно обвиняет в своем поражении ЦИК.

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