Шуфрич прибыл в суд, ему избирают меру пресечения 15 сентября, 18:26 У Нестора Шуфрича прошли обыски (Фото:Алексей Гончаренко/Telegram)

Печерский райсуд Киева в пятницу, 15 сентября, начал избирать меру пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Как сообщает Суспільне, начало заседания переносили три раза. Шуфрич находится в зале суда. Прокурор настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей.

В пятницу, 15 сентября, источники NV в СБУ рассказали, что у Шуфрича проходят обыски, политика подозревают в государственной измене. Во время обысков у него нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей.

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Журналист Юрий Бутусов заявил, что Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, бывшим народным депутатом Украины и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем.

Позже в СБУ подтвердили, что, по материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задания, в частности, занимался «подрывной деятельностью в информационной сфере».

Государственное бюро расследований в июле 2022 года сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу.



УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения в Украину.

