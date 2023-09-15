«Забрать и посадить». Хотелось бы, чтобы Шуфрич не сбежал в Россию — Клочок 15 сентября, 12:04 NV Премиум СБУ 15 сентября проводило обыск у Нестора Шуфрича (Фото:t.me/yigal_levin)

В СБУ не подтвердили задержание 15 сентября народного депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ Нестора Шуфрича, но отметили, что у него действительно проходят обыски.

Его называют «одним из рупоров Кремля в Украине».

Руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок в эфире Radio NV предположил, какой будет дальше его судьба.

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«Мне сейчас интересно, что будет дальше с Шуфричем. Когда наши пророссийские политологи, эксперты, политики, оказываются в России (недавно [медведчуковского политтехнолога] Погребинского увидели уже в России, он там сидит, оперу слушает), мне интересно, как они выезжают, как они исчезают с территории Украины», — отмечает Клочок.

Политэксперт предполагает, что по этому пути может пойти и Шуфрич:

«Я не исключаю, что дадут добро, откупится (в хорошем смысле), заключат сделку с Шуфричем, он сбежит из Украины. Хотелось бы, конечно, чтобы этого не было. Забрать и посадить. Вот так должно быть».

Пророссийский политик во время полномасштабного вторжения или до него не сбежал из Украины.

Но уже после 24 февраля 2022 года он неоднократно попадал в скандалы. Так 4 марта 2022 года 206-й батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата, потому что он фотографировал блокпост. Впоследствии его отпустили.

А 28 марта 2023 года из расследования Bihus.Info стало известно, что Нестор Шуфрич владеет состоянием, записанным на подставных лиц.

Журналист-расследователь Максим Опанасенко рассказал в интервью Radio NV, как народный депутат сохранил и только увеличивает собственное состояние и до сих пор является человеком «типа Медведчука». В частности о том, что Шуфрич имеет в оккупированном Крыму имение по соседству с имением беглого президента Виктора Януковича.