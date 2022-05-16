Шуфрич уехал из Украины — Черновицкая ОВА

16 мая, 18:22
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Нестор Шуфрич (Фото:пресс-служба Нестора Шуфрича)

Нестор Шуфрич (Фото:пресс-служба Нестора Шуфрича)

Народный депутат от бывшей ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину, заявил начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук во время брифинга 16 мая.

Война России против Украины — главные события 16 мая

По информации Осачука, Шуфрич «пересек государственную границу» через КПП Порубное, сообщает издание Молодий буковинець.

Видео дня
https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/videos/397891138900603

Источники издания Бабель в бывшей фракции ОПЗЖ сообщили, что Шуфрич на неделю уехал к трем малолетним детям в Венгрию и собирается вернуться «до следующего пленарного заседания парламента».

4 марта Нестора Шуфрича задержали бойцы Сил территориальной обороны, потому что он фотографировал блокпост. Сам нардеп утверждал, что делал фото, чтобы «показать, что он в Киеве», а вокруг него не было блокпостов. Вскоре его отпустили.

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В конце апреля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что среди депутатов, которые уехали за границу до начала полномасштабного вторжения в Украину, в основном представители ОПЗЖ. По словам Стефанчука, таких человек около десяти. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Радио НВ говорил, что за время полномасштабной войны представители партии ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами.

12 мая в парламенте официально ликвидировали фракцию ОПЗЖ. 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

14 апреля деятельность ОПЗЖ в парламенте была приостановлена.

20 марта Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, имеющих связи с РФ. Среди них ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

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https://www.youtube.com/embed/pTEM3I-y_AQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Нестор Шуфрич Черновицкая ОГА Черновицкая область Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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