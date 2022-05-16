Шуфрич уехал из Украины — Черновицкая ОВА 16 мая, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Нестор Шуфрич (Фото:пресс-служба Нестора Шуфрича)

Народный депутат от бывшей ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину, заявил начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук во время брифинга 16 мая.

Война России против Украины — главные события 16 мая

По информации Осачука, Шуфрич «пересек государственную границу» через КПП Порубное, сообщает издание Молодий буковинець.

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Источники издания Бабель в бывшей фракции ОПЗЖ сообщили, что Шуфрич на неделю уехал к трем малолетним детям в Венгрию и собирается вернуться «до следующего пленарного заседания парламента».

4 марта Нестора Шуфрича задержали бойцы Сил территориальной обороны, потому что он фотографировал блокпост. Сам нардеп утверждал, что делал фото, чтобы «показать, что он в Киеве», а вокруг него не было блокпостов. Вскоре его отпустили.

В конце апреля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что среди депутатов, которые уехали за границу до начала полномасштабного вторжения в Украину, в основном представители ОПЗЖ. По словам Стефанчука, таких человек около десяти. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Радио НВ говорил, что за время полномасштабной войны представители партии ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами.

12 мая в парламенте официально ликвидировали фракцию ОПЗЖ. 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

14 апреля деятельность ОПЗЖ в парламенте была приостановлена.



20 марта Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, имеющих связи с РФ. Среди них ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.



Избиратели должны вычеркнуть из своей жизни ОПЗЖ, Шария и других – Алексей Кошель https://www.youtube.com/embed/pTEM3I-y_AQ

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