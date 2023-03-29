«Человек типа Медведчука». Как обогатился и какое состояние пытается удержать Нестор Шуфрич — интервью NV с журналистом-расследователем 29 марта, 18:06 Эксклюзив NV Нестор Шуфрич (Фото:zagittya.com.ua)

Максим Опанасенко, журналист-расследователь Bihus.Info, рассказал в интервью Radio NV, как народный депутат и политик с многолетним опытом Нестор Шуфрич сохранил и только увеличивает собственное состояние и до сих пор является человеком «типа Медведчука».

— Вы провели расследование по поводу такого политического персонажа, как Нестор Шуфрич. Я вам откровенно скажу, сколько помню, сколько я интересовался нашей политикой, я понимаю, что там всегда был Нестор Шуфрич, практически всегда.

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Итак, Нестор Шуфрич с точки зрения того, какой портрет политика, который практически всю свою сознательную жизнь, будем говорить так, активную ее часть провел в политике, с точки зрения материальных достижений, что засвидетельствовало ваше расследование, расскажите нам, пожалуйста?