«Человек типа Медведчука». Как обогатился и какое состояние пытается удержать Нестор Шуфрич — интервью NV с журналистом-расследователем

29 марта, 18:06
Эксклюзив NV
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Нестор Шуфрич (Фото:zagittya.com.ua)

Нестор Шуфрич (Фото:zagittya.com.ua)

Автор: Дмитрий Тузов

Максим Опанасенко, журналист-расследователь Bihus.Info, рассказал в интервью Radio NV, как народный депутат и политик с многолетним опытом Нестор Шуфрич сохранил и только увеличивает собственное состояние и до сих пор является человеком «типа Медведчука».

— Вы провели расследование по поводу такого политического персонажа, как Нестор Шуфрич. Я вам откровенно скажу, сколько помню, сколько я интересовался нашей политикой, я понимаю, что там всегда был Нестор Шуфрич, практически всегда.

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Итак, Нестор Шуфрич с точки зрения того, какой портрет политика, который практически всю свою сознательную жизнь, будем говорить так, активную ее часть провел в политике, с точки зрения материальных достижений, что засвидетельствовало ваше расследование, расскажите нам, пожалуйста?

Теги:   СМИ Нестор Шуфрич Украина Расследование Радио NV

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