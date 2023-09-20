Шуфрича сняли с должности главы комитета Рады по вопросам свободы слова 20 сентября, 14:29 Шуфрич останется членом комитета по вопросам свободы слова (Фото:Пресслужба Нестора Шуфрича/Facebook)

Подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича официально сняли с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Такое решение поддержали 258 парламентариев.

При этом, Шуфрич останется членом этого комитета.

15 сентября СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.

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Дома у него нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ, а также «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей, который в частности содержал подпись кума Путина Виктора Медведчука.

Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене.

В тот же день Печерский райсуд отправил нардепа под арест на два месяца без права внесения залога.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, экс-нардепом и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем.



В СБУ подтвердили, что, по материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задания, в частности, занимался «подрывной деятельностью в информационной сфере».

ГБР в июле 2022 года сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу. УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения.