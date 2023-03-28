Состояние на сотни миллионов. Нардеп Шуфрич владеет имуществом, записанным на подставных лиц — Bihus.Info 28 марта, 11:19 Нестор Шуфрич (Фото:Пресс-служба Нестора Шуфрича)

Народный депутат от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь Нестор Шуфрич владеет состоянием, записанным на подставных лиц. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Как рассказали журналисты, семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы. Первая — его собственные, владеют которыми либо сам депутат, либо его жена, отец, сын либо многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня. Вторая — корпоративные, где владельцами являются компании, записанные преимущественно на лиц из первой группы.

Видео дня

«Часть самых дорогих активов записана на откровенно подставных людей, а еще часть — на человека, еще недавно работавшего на Лукойл, торговала российским газом и продавала российское гражданство [Дьордь Штофа]», — говорится в расследовании.

По данным журналистов, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конче-Заспе. В целом — это более 2000 квадратных метров недвижимости, свыше гектара земли стоимостью 250 миллионов гривен.

Одно имение, оформленное по договору дарения и стоит 120−130 млн гривен. Владельцем второго — на 358 квадратных метров и 15 соток земли в закрытом коттеджном городке — является фирма жены Шуфрича Катерины Майковой.

Первое имение Шуфрича / Фото: Скриншот видео Bihus.Info/YouTube

Фото: Скриншот видео Bihus.Info/YouTube

Третье имение — в собственности сына нардепа Александра, расположенное рядом с отцом. Четвертое принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича, затем перешедшей в собственность кипрской структуры и женщине с именем Татьяна Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области. Журналисты нашли там дом Скакун, и то, как он выглядит, не свидетельствует о том, что у нее есть деньги на такую дорогую недвижимость в Конче-Заспе. Журналисты пришли к выводу, что Скакун «подставное лицо».

Третьим имением владеет сын Шуфрича / Фото: Скриншот видео Bihus.Info/YouTube

Также у Шуфрича с семьей есть шесть квартир в центре Киева, общая площадь которых составляет 430 квадратных метров, а стоимость — 130 млн гривен. Кроме того, у нардепа есть земля и недвижимость в Ужгороде. Отец Шуфрича владеет апартаментами в Одессе на 500 квадратных метров и двумя паркоместами, а также комплексом Конюшня Бутенко в селе Процев в Киевской области, выяснили Bihus.Info.

В 2021-м сын нардепа приобрел в Одессе три паркоместа и два нежилых помещения. Общая стоимость нежилых помещений Шуфричев может составлять более 100 млн. гривен, а предварительная оценка персонального состояния нардепа — около 600 млн. гривен.

Также, по данным журналистов, Шуфрич фигурирует в качестве владельца активов Киевского речного порта, у него есть имения в оккупированном Крыму и нардеп связан с охотничьими угодьями в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны в Киевской.

Нестор Шуфрич известен своими пророссийскими взглядами и дружбой с подозреваемым в госизмене политиком Виктором Медведчуком. После полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года он был задержан бойцами Сил территориальной обороны, потому что фотографировал блокпост. Сам нардеп утверждал, что делал фото, чтобы «показать, что он в Киеве», а вокруг него не было блокпостов. Вскоре его отпустили.

