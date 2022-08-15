Несмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили — Bihus.info

15 августа, 22:58
Народные депутаты пересели на новые авто, записанные на родственников (Фото:Bihus.info)

Народные депутаты пересели на новые авто, записанные на родственников (Фото:Bihus.info)

После полномасштабного вторжения России в Украину у некоторых народных депутатов обнаружили новые элитные автомобили, сообщает Bihus.info.

В частности, речь идет о заместителе главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Андрее Мотовиловце, который после вторжения РФ начал пользоваться новой Audi Q7.

У Ольги Василевской-Смаглюк (член фракции Слуга народа) обнаружили Jaguar, а нардеп Артем Дмитрук, который был исключен из Слуги народа (ныне член депутатской группы Восстановление Украины), пересел на новую Audi А8.

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Audi Мотовиловца оформлена в мае 2022 года. Цены на подобные машины стартуют от 80 тысяч долларов.

Audi Андрея Мотовиловца (Фото: Bihus.info)
Audi Андрея Мотовиловца / Фото: Bihus.info

По словам нардепа, это автомобиль его брата, который дал ему воспользоваться элитной машиной.

На новой Audi А8 Дмитрука — традиционные номерные знаки, которые использует нардеп.

Журналисты ранее узнали, что в Instagram нардеп выставлял фото и сториз из разных машин, однако пользование ими не было отражено в официальных документах. Дмитрук тогда объяснял, что брал эти машины у друзей или вообще — это было такси.

Василевская-Смаглюк начала пользоваться Jaguar 2018 года выпуска. Цена автомобиля на вторичном рынке от 50 тысяч долларов.

Автомобиль записан на брата депутата и приобретен им еще в 2021 году.

В комментарии журналистам Василевска-Смаглюк объяснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто — электрокар.

https://www.youtube.com/watch?v=xdFFTdoan8M

В настоящее время из-за военного положения должностные лица, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации, а доступ к реестру уже поданных деклараций из-за мер безопасности закрыт.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Автомобиль Верховная Рада Декларация Народные депутаты Электронные декларации Элитные авто партия Слуга народа

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