Еще несколько «слуг народа» могут исключить из фракции, им дают последний шанс — Арахамия 3 августа, 15:32 Арахамия назвал причины, по которым еще несколько нардепов могут исключить из фракции Слуги народа (Фото:Слуга народа)

Еще несколько нардепов могут исключить из фракции Слуги народа в Верховной Раде.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в интервью РБК-Украина.

По его словам, это может произойти, если они не будут голосовать за важные законы или же будут пропускать заседания парламента.

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«Да, их несколько, мы берем их на работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения нужно просто выполнять, как обещали», — пояснил нардеп.

Он подтвердил, что если эти несколько человек не проголосуют по ключевым законам, вытащат карточку, не придут на заседание, то будет приниматься решение об их исключении.

Арахамия также добавил, что на данный момент за все время каденции из фракции СН ушли или исключили 17 человек.

«Часть этих людей — не из-за скандалов, а потому, что оказались не готовы брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это от начального численного состава фракции — 6,75%», — резюмировал он.

В последние несколько недель нардепы от Слуги народа отличились скандалами, часть из них сложила мандаты.

27 июля Юрия Аристова, которого журналисты заметили в пятизвездочном отеле на частном острове на Мальдивах лишили мандата. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Другой нардеп СН Андрей Холодов написал заявление о сложении мандата после того, как стало известно, что он уже полгода живет за границей. После этого его исключили из партии Слуга народа.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.



