Минус несколько сотен врагов. Как серия массовых уничтожений оккупантов повлияет на мотивацию россиян идти на войну — отвечает эксперт 4 января, 10:28 Эксклюзив NV Разбор завалов на месте удара по российским солдатам в оккупированной Макеевке, 3 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы Правое дело, в интервью Радио NV рассказал, как ВС Украины, нанеся ряд ударов по местам массового скопления оккупантов, сорвали ряд планов российского командования.

— Давайте начнем с острова Большой Потемкин. Очень напряженно, что называется, все наше общество ждало, а куда дальше будет продвижение украинских защитников. Этот остров, что он значит для нас?

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— Давайте говорить о том, что информация о деоккупации острова пока не подтверждена Генштабом Вооруженных сил Украины. Давайте дождемся официальной информации. Но вместе с тем, это возможность, скажем так, проведения дальнейшей деоккупации Херсонской области. Речь идет, соответственно, уже о левом береге.

Это возможность проведения и десантных операций и снижение возможности нанесения огневого поражения по позициям Вооруженных сил Украины. И в первую очередь жилых кварталов украинских городов на контролируемых ВСУ территориях. Значение его ключевое. Но опять-таки хотел заметить, давайте дождемся официального подтверждения информации.

— Теперь о массовых уничтожениях оккупантов. По разным данным, примерно 400 убитых, примерно 300 раненых. Это мы о Макеевке и о HIMARS. Я хотел вас спросить одну техническую деталь. Оккупанты разгоняют в своих каналах, что это вроде бы виноваты сами [мобилизованные], потому что у них с собой были мобильные телефоны.

И якобы ракеты HIMARS где-то видят скопления мобильных телефонов и туда наводятся. Насколько я понимаю, технически это бред. Потому что выстрел производится не на мобильный телефон, а по заданным координатам.

— Я уже читал. Даже информация в российских пабликах была о том, что работала система ECHELON — это радиоэлектронная разведка. И соответственно по сигналам мобильных телефонов было зафиксировано месторасположение российского контингента. То есть количество абонентов, выходивших в предновогоднюю ночь и поздравлявших своих близких и родных, позволило идентифицировать местонахождение российских войск. Это одна из версий. Кроме радиотехнической разведки, собственно, есть агентурная разведка, ее никто не отменял.