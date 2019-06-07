Непродуманные действия власти: в Госкино отреагировали на ситуацию вокруг кинотеатра Киев Сегодня, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Культурный центр Кинотеатр Киев / Facebook В апреле 2019 года у кинотеатра поменялся арендатор Культурный центр Кинотеатр Киев / Facebook

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что ситуация, возникшая вокруг кинотеатра Киев, — это следствие непродуманных действий городской власти.

Об этом он написал в Facebook.

«Весь хаос, который мы наблюдаем в течение последнего полугодия, является следствием непродуманных действий городской власти, которая не смогла ни должным образом завершить отношения со старым арендатором, ни нормально начать их с новым», — сказал он.

По мнению Ильенко, окончательную точку в судьбе кинотеатра должен поставить суд.

Также Ильенко отметил, что «в любом случае, применение силы к общественным активистам недопустимо».

Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители задержали десять человек, которые пытались ворваться в здание кинотеатра Киев.

Напомним, что директор Культурного центра Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о его силовом захвате «титушками», которые потребовали освободить помещение для нового арендатора.

В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий это отрицает, заявляя, что представители предприятия сейчас проводят в помещении кинотеатра инвентаризацию, после окончания которой все вернутся на свои рабочие места.

В апреле этого года у кинотеатра Киев появился новый арендатор.