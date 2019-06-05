Неординарный альянс. Каким будет политический союз Кличко и Саакашвили Вчера, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Саакашвили обратился к избирателям с просьбой высказать мнение по этому союзу Mikheil Saakashvili/Facebook

Виталий Кличко обратился к Михеилу Саакашвили с предложением возглавить партию УДАР.

В видеообращении он сообщил, что его партия пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду, впрочем сам Кличко останется мэром Киева.

Мэр отметил, что в вопросе реформ, направления движения в ЕС и НАТО его политическая сила поддержит президента Владимира Зеленского.

«Я видел сегодня обращение Саакашвили, политическая сила которого имеет политические препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить политическое плечо. Убежден, такой наш союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране, и вместе у нас есть план изменений. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Саакашвили предлагаю стать главой партии. В отношении украинского народа, который дал высокую поддержку новому президенту, — мы поддерживаем шаги эффективного реформирования государства», — подчеркнул Кличко.

Обращение Саакашвили

Ранее Саакашвили выступил с обращением к политическим силам, в котором призвал предоставить возможность активистам войти в украинскую политику. Он объяснил, что его партии отказали в регистрации под названием Рух нових сил, поэтому под этим названием они не могут идти в парламент.

Саакашвили обратился к избирателям с просьбой высказать мнение по этому союзу

«Нам нужно, чтобы те люди, у которых есть уже зарегистрированные, существующие партии, позволили людям, которые являются активистами Руху нових сил участвовать в выборах. Естественно, я заявляю, во-первых, у меня денег нет, чтобы платить за партии, как делают обычно политики в Украине, ни желания, чтобы это делать», — отметил Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили обратился к избирателям с просьбой высказать их мнение и отметил, что присоединится к УДАРу при условии полного реформирования или примет решение не идти.

Политтехнологический ход

Политические силы Михаила Саакашвили и Виталия Кличко имеют различное происхождение и разного избирателя, впрочем для Виталия Кличко присоединения Саакашвили к политической команде — привлекательное и полезное. Такое мнение озвучил Радио НВ директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. Несмотря на различные периоды в политической жизни, Саакашвили остается харизматичной фигурой, отметил социолог.

Объединение с Саакашвили можно считать политтехнологическим ходом, подогревающим интерес к УДАРу

Поэтому объединение с Саакашвили можно считать политтехнологическим ходом, который подогреет интерес к партии Кличко. Преодолеть барьер в 5% обновленной партии будет сложно, но возможно. Несмотря на то, что рейтинги партии УДАР незначительные. Ведь рейтинги доверия к Кличко и к Саакашвили на хорошем уровне, подытожил Алексей Антипович.

«Определенные перспективы для этой партой конечно открываются. Я имею в виду для партии УДАР Виталия Кличко с Саакашвили во главе, скажем так. Соответственно, это расширяет географию избирателя УДАРа из Киева немножко дальше — на всю территорию Украины. Но там, где Саакашвили и Кличко будут „в фаворе“. Где это будет, как это будет, на каком это уровне будет, мы будем делать замеры, будем смотреть», — отметил Антипович.

Не решает проблем

Кличко не готов к внеочередным парламентским выборам, а у Саакашвили нет структуры партии, отметил в комментарии НВ эксперт по политике Александр Солонтай.

Сейчас продолжаются переговоры всех со всеми и образуются неординарные альянсы

По его словам, сейчас ведутся переговоры всех со всеми и образуются неординарные альянсы. Если же Саакашвили не сможет получить мандат депутата, то, вероятно, будет претендовать на должность по квоте УДАРа после выборов. Впрочем поддержки избирателей вряд ли хватит, чтобы обновленный УДАР прошел в Верховную Раду, считает Солонтай.

«Это объединение, к сожалению, для них не решает их проблемы. У них не совпадают избиратели, разные целевые аудитории. Сочетание такой гремучей смеси может не дать результата. Конечно, если бы к ним присоединялись еще лидеры, то есть происходил объединительный процесс, тогда это имеет смысл. А так просто Кличко и Саакашвили вместе барьер в 5% не поднимут», — отметил Солонтай.