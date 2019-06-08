Неофициальный хозяин города, мэр и художник. ТОП-10 самых влиятельных одесситов — кто они Сегодня, 09:26 Цей матеріал також доступний українською НВ Среди самых влиятельных одесситов чиновники, депутаты, бизнесмены, художник и пианист НВ

Журнал НВ с помощью экспертов составил список самых влиятельных одесситов — топ-чиновников, серых кардиналов, бизнесменов, людей с сомнительным прошлым, политиков и представителей искусства.

Кристина Бердинских, Ирина Крикуненко, Иван Верстюк

1. Геннадий Труханов, мэр Одессы, 54 года

Фото: Геннадий Труханов via Facebook

Известность пришла к нынешнему одесскому градоначальнику Геннадию Труханову в начале 1990‑х. Тогда он сблизился с криминальной группировкой Александра Ангерта (по кличке Ангел) и Александра Жукова.

Прошло полтора десятилетия, и Труханов, превратившийся в политика и даже побывавший в Верховной Раде в качестве представителя Партии регионов, стал мэром Одессы. Случилось это в мае 2014 года: он победил на выборах, набрав 43,5 % голосов земляков. В ноябре 2015‑го в городе прошли новые выборы, и Труханов вновь праздновал победу — его мэрские амбиции поддержали уже 52 % избирателей.

В конце 2017 года мэр исчез. Именно в тот момент антикоррупционные органы готовились вручить градоначальнику официальное подозрение в миллионных хищениях, совершенных при покупке мэрией старого здания местного завода Краян.

Но хотя сам мэр вернулся в Одессу и продолжил управлять городом, дело его живет. Сейчас его рассматривает Одесский райсуд. Сам мэр своей вины не признает.

В 2019 году Труханов решил выйти на всеукраинский уровень: он намерен по­участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в конце июля. Одесскому мэру составил компанию в этом деле его харьковский коллега Геннадий Кернес.

2. Владимир Галантерник, бизнесмен, 49 лет

Фото: Одно из немногих фото Галантерника, которые можно найти в интернете

В июне 2018 года журнал НВ провел расследование деятельности Владимира Галантерника и убедился: бизнесмен является в Одессе серым кардиналом, способным решить едва ли не любые проблемы.



Городские политические эксперты говорят о его сильном влиянии на мэра Труханова, с которым Галантерника связывает общее туманное прошлое.

Сегодня бизнесмен ведет крайне закрытый образ жизни. Даже найти его фотографию в интернете крайне сложно. А вся деловая империя серого кардинала оформлена на других людей или на иностранные фирмы с географией офисов от Лондона до Майами.

В конце прошлого года журнал НВ вместе с компанией Dragon Capital оценил стоимость всех разысканных редакцией активов Галантерника в $155 млн. В итоге одесский бизнесмен не только впервые попал в список ста самых богатых украинцев, но и оказался в нем на 30‑м месте.

Галантернику не понравилось, что НВ вывел его в публичное пространство: недавно бизнесмен подал на издание в суд. Никаких деталей по этому иску редакция еще не знает.

3. Сергей Кивалов, народный депутат, фракция Оппозиционного блока, 65 лет

Фото: Sergey Kivalov via Facebook

Сергей Кивалов буквально ворвался в большую украинскую политику в 2004 году. Он в тот момент возглавлял Центризбирком и обеспечил победу на выборах кандидату Виктору Януковичу. А заодно получил прозвище Підрахуй. Протесты против арифметической деятельности Кивалова стали известны как Оранжевая революция.

Для пары Кивалов — Янукович тот Майдан закончился печально: первого уволили из ЦИК из‑за обвинений в массовой фальсификации итогов голосования, а второму пришлось пережить горечь поражения от Виктора Ющенко и даже временно исчезнуть с политического небосклона.

Дальнейшая жизнь Кивалова сложилась даже лучше, чем у Януковича. Тот хоть и посидел в кресле президента, но новый Майдан заставил его бежать из страны. А вот одессит вернулся в парламент (где он заседал еще с 1998 года): в 2006‑м стал представителем фракции Партии регионов. И пережил в депутатском кресле все дальнейшие бури и потрясения.

Все это время в Одессе жило и расцветало дело жизни бывшего Підрахуя — юридическая академия. Когда‑то Кивалов был ее ректором, а после перешел в статус бессменного президента.

Кивалов и сейчас трудится под куполом Рады — теперь уже как член команды Оппоблока, наследника регионалов. Кивалов не утратил и политических связей с Одессой — в местном горсовете у него есть своя фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова, в которую входят шесть депутатов.

4. Аднан Киван, бизнесмен, основатель Kadorr Group, 57 лет

Фото: KADORR Group via Facebook

Аднан Киван — украинский бизнесмен сирийского происхождения и один из крупнейших застройщиков Одессы.

Его компания Kadorr Group свой первый жилой комплекс сдала в эксплуатацию в 2011 году. И с тех пор не прекращает застраивать Одессу, иногда вызывая недовольство общественных активистов. Компания строит высотные жилые дома, а также коттеджные поселки, клубные дома на побережье Черного моря, торговые и гостиничные комплексы, SPA-центры, рестораны.

Летом прошлого года на открытии 31‑го жилого комплекса Kadorr в Одессе Киван заявил, что намерен заняться новым направлением — сельским хозяйством, в которое он хочет инвестировать около $400 млн.

По информации одесских СМИ, он инвестировал и в местный 7‑й телевизионный канал. А с 2018‑го бизнесмен владеет англоязычной газетой Kyiv Post, которую купил примерно за $3,5 млн.

5. Андрей Ставницер, предприниматель, совладелец и гендиректор порта ТИС, совладелец терминала MV Cargo, 36 лет

Фото: Savva Libkin via Facebook

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер в свои 36 лет прослыл успешным предпринимателем, вставшим во главе семейной портовой империи, и прогрессивным топ-менеджером.

Вместе с братом Егором Гребенниковым Ставницеру удалось не просто сохранить доставшуюся в наследство от отца компанию Трансинвестсервис (ТИС), но и превратить ее в самый крупный частный грузовой порт страны. Пять его терминалов в акватории порта Южный в 2018 году обработали 25,7 млн т грузов, что делает компанию лидером по грузообороту в Украине.

Фамилия Ставницера громко прогремела на всеукраинском уровне еще в 2014‑м. Тогда, в разгар боевых действий на Донбассе, молодому бизнесмену удалось привлечь американского продовольственного гиганта — корпорацию Cargill в сотрудничестве с ЕБРР и Международной финансовой корпорацией — в качестве инвестора под строительство нового зернового терминала MV Cargo в Южном.

Окончательную сделку на сумму в $150 млн, подписанную в феврале 2016‑го, в правительстве Украины окрестили победой.

В июне 2018‑го открылась первая очередь терминала. А в этом году он заработает уже в полную силу и станет самым мощным в стране.

6. Дмитрий Голубов, народный депутат, член фракции БПП, 35 лет

Фото: Дмитрий Голубов via Facebook

Одессит Дмитрий Голубов — народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко (БПП) и член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

С системой правосудия Голубов познакомился 15 лет назад: в 2005‑м он полгода провел в Лукьяновском СИЗО, подозреваемый в хакерстве. Им тогда интересовалось даже американское ФБР.

Но затем Соломенский райсуд Киева полностью оправдал Голубова. А тот основал Интернет партию Украины.

В Верховную Раду интернет-партиец попал в 2014 году, выиграв выборы по одному из мажоритарных округов Одессы. Там он до сих пор продолжает раздавать продуктовые наборы от имени своего благотворительного фонда.

Голубов хоть и стал представителем фракции БПП, но остался близким соратником одесского мэра Геннадия Труханова, обвиняемого в коррупции.

7. Егор Гребенников, предприниматель, совладелец порта ТИС, создатель проектов Зеленый театр и Impact Hub Odessa, 47 лет

В отличие от своего младшего брата Андрея Ставницера Егор носит фамилию матери — так договорились родители.

К семейному портовому бизнесу Гребенников подключился более 20 лет назад, а теперь заведует финансами крупнейшего портового оператора ТИС.

Бизнесмен предпочитает вести максимально непубличный образ жизни: его дом находится в деревне в 5 км от портовых терминалов, он считает свой склад ума «шахматным» и записи в соцсетях делает крайне редко.

Гребенников разработал концепцию и финансировал форум социальных инноваций Social Camp Ukraine, социальную Гончарную студию, организацию по развитию волонтерства Hub Volunteer Service.

Одним из его наиболее известных проектов стал центр социальных инициатив и креативное пространство Impact Hub Odessa. С Гребенниковым ассоциируют реализацию еще одного масштабного социального проекта — восстановление Зеленого театра в Одессе. В 2014‑м меценат вложил в него 13 млн грн.

8. Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея, 57 лет

Фото: Айдер Муждабаєв via Facebook

Художник Александр Ройтбурд провоцирует обывателей: например, создал портрет Тараса Шевченко с пейсами или изобразил крупным планом половые органы.

В 2009 году Ройтбурд продал свое полотно Прощай, Караваджо за $97,5 тыс. на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co, став на тот момент самым дорогим украинским художником.

Работы Ройтбурда выставлены во многих галереях — от оте­чественного PinchukArtCentre до музея современного искусства МоМА в Нью-Йорке. Последний приобрел видеоработу Ройтбурда Психоделическое вторжение броненосца Потемкин в тавтологический галлюциноз Сергея Эйзенштейна.

Несколько лет назад художник решил принять активное участие в возрождении культурной жизни родного города и возглавил Одесский художественный музей.

9. Борис Кауфман, бизнесмен, учредитель Vertex United, 45 лет

Фото: DR

В рейтинге НВ самых богатых украинцев за 2018 год одессит Борис Кауфман занимает 37‑е место. Размер его состояния эксперты оценили в $ 124 млн.

Вместе с бизнес-партнером Александром Грановским Кауфман создал бизнес-группу Vertex United, одно из направлений работы которой — гостиничный бизнес. Компания управляет тремя оте­лями, два из которых расположены в Одессе — 5‑звездочный Bristol Hotel Odessa и 4‑звездочный Londonskaya Hotel. № 3 в этом списке — President Hotel в Киеве.

А еще Кауфман попал в один большой скандал. В 2011‑м горсовет, который тогда возглавлял мэр Алексей Костусев, проголосовал за создание предприятия Международный аэропорт Одесса в партнерстве с офшором, который СМИ связывают с Кауфманом и Грановским. Инвесторы обязались отремонтировать посадочную полосу и терминал, получив взамен 75 % акций.

Сделку до сих пор расследуют правоохранительные органы, включая НАБУ. Сам Кауфман всю эту историю не комментирует.

10. Алексей Ботвинов пианист, президент фестиваля Odessa Classics, 54 года

Фото: НВ

Алексей Ботвинов — один из самых заметных представителей Украины на мировой музыкальной сцене.

Его исполнение произведений Сергея Рахманинова критики называют едва ли не лучшим среди современников. Визитной карточкой пианиста стали Гольдберг-вариации Иоганна Себастьяна Баха — их за свою карьеру Ботвинов исполнил на различных площадках более трехсот раз.

Музыкант работал в балетных постановках Цюрихского оперного театра и Немецкой оперы в Берлине, выступал на фестивалях Шопена в Польше и Фестшпиле в Швейцарии.

Ботвинов стал автором идеи, главным организатором и президентом ежегодного Международного фестиваля академической музыки Odessa Classics, который существует с 2015 года. Это самый масштабный подобного рода ивент в стране, который в прошлом году посетили более 20 тыс. гостей.

Полный текст материала читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года