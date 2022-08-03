Железная женщина. НВ составил портрет 82-летней Нэнси Пелоси, влиятельнейшего политика Вашингтона, защитницы ЛГБТ и миллионерши

3 августа, 20:39
Эксклюзив НВ
Под руководством Пелоси 45-й президент США Дональд Трамп дважды получил объявление импичмента от Палаты представителей (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)

Под руководством Пелоси 45-й президент США Дональд Трамп дважды получил объявление импичмента от Палаты представителей (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)

Автор: Irina Krikunenko

Семь фактов о Нэнси Пелоси — спикере Палаты представителей США, едва не спровоцировавшей Третью мировую войну

Уже несколько дней имя Нэнси Пэлоси, 82-летней главы Палаты представителей США, на устах у всего мира — с того момента, как стало известно, что в рамках своего азиатского турне американский политик намерена посетить Тайвань. Визит состоялся уже 2 августа, став первым мероприятием с участием чиновника США высокого ранга за последние 25 лет. Сам визит вызвал возмущение со стороны Китая, который мгновенно привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности и обвинил Пелоси в раскачивании ситуации вокруг признания отдельного государства Тайваня.

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НВ собрал семь фактов о Пелоси, которая своим визитом на Тайвань спровоцировала политический ураган.

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1. Потомственный политик с итальянскими корнями

Борьба за власть у спикера Палаты представителей в крови – она является членом известной американо-итальянской политической династии д'Алесандро. Будущий политик родилась в многодетной семье Томаса д'Алесандро-младшего — конгрессмена-демократа от штата Мэриленд и впоследствии мэра Балтимора. В семье девочка была самой младшей и имела пять старших братьев, один из которых был назван в честь отца и по его примеру также возглавил Балтимор.

2. Вундеркинд истеблишмента

Жизнь Пелоси с детства крутилась вокруг политики, и там она демонстрировала стремительные успехи — в подростковом возрасте помогала отцу в предвыборных кампаниях, а 21-летней студенткой вашингтонского Тринити-колледжа получила приглашение на инаугурационную речь Джона Ф. Кеннеди в Капитолии. Через год после этого будущая спикер получила степень бакалавра политологии и возможность стажироваться в команде сенатора от штата Мэриленд .

3. Женское лицо американской политики

После более чем 20-летней карьеры во главе калифорнийских демократов в 2007-м Пелоси стала первой в истории США женщиной в должности главы Палаты представителей. Эта политическая ступень является третьей по масштабам влияния в стране после президента и вице-президента. Так вот этот пост Пелоси занимает уже второй раз и была переизбрана на четвертый срок в январе 2021-го.

4. За марихуану и ЛГБТ, но против войны в Ираке

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Теги:   Китай Тайвань Третья мировая Дипломатический конфликт Нэнси Пелоси

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