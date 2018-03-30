Некоторые выигрыши украинских нардепов и чиновников в лотерею могут быть фиктивными

Украинские чиновники задекларировали около 8 миллионов гривен, выигранных в лотерею.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Крупнейшие выигрыши чиновников и нардепов

В 2015-2018 годах чиновники и народные депутаты указали в своих декларациях выигрыши в лотереи и на букмекерских ставках на 7 миллионов 874 тысячи гривен, сообщается в материале Бигус.info. Журналисты собрали декларации 10 чиновников, среди которых значатся и народные депутаты.

Крупнейший джек-пот задекларировал нардеп от Самопомочи Павел Кишкарь. В своей декларации 2015 года он указал, что выиграл в лотерею более 1 млн грн.

777 тысяч гривен выиграла в лотерею жена начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Александра Мороза.

Нардеп от Радикальной партии Ляшко Алексей Ленский в 2015 году выиграл в Украинской национальной лотереи 9,5 тысячи гривен, а в 2016 году почти 500 тысяч гривен. В декларации за 2017 год сумма выигрыша у Ленского составляла 76,5 тысячи гривен.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко тоже выиграл в лотерею три раза. 24 октября 2017 года он подал декларацию о существенных изменениях, в которой сообщил о трех выигрышах в Украинской национальной лотерее на общую сумму 571 тысячу гривен. Сам радикал заявлял, что играл на футбольных матчах. В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро заподозрило Ляшко в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Читайте также: НАБУ получило доступ к документам по выигрышам Ляшко в лотерее

Как рассказал в комментарии Радио НВ журналист Бигус.info, автор статьи Антон Столяр не всех в этом списке подозревают в мошенничестве. После проверки выяснилось, что некоторые из чиновников действительно выигрывали в лотерею довольно большие суммы.

"Ирина Каландирец стопроцентно выиграла миллион, потому что о ней даже была новость на сайте УНЛ. А с Ляшко, например, там интересная история, в лотерее от него открестились, сказали, что он у нас ничего не выигрывал. Кишкарем и Ленским правоохранительные органы не занимались, а только по запросу правоохранительных органов лотерея должна ответить", - рассказал журналист.

Комментарии юристов

Украинские политики используют одну из самых распространенных в мире схем сокрытия средств, заявила в комментарии Радио НВ юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань. По ее словам, компании-лотереи и букмекерские конторы берут большие проценты за такую ​​сделку.

"Фактически лотерея выдает документ о фиктивном выигрыше на нужную сумму и еще берет процент. Таким образом, собственно, и происходят победы. Есть же еще разные виды лотерей. Есть тотализаторы, где, например, на футбольных матчах очень часто происходят коррупционные вещи, когда делаются ставки и кому-то, определенной категории лиц за определенную плату известно заранее результат и, соответственно, сумма выигрыша делится", - пояснила Щербань.

Фактически лотерея выдает документ о фиктивном выигрыше на нужную сумму и еще берет процент

По мнению директора юридической компании Де-юре кандидата юридических наук Георгия Трипульского, очень трудно доказать, что выигрыш был незаконным. В комментарии Радио НВ он рассказал, что сами компании-лотереи почти невозможно привлечь к уголовной ответственности.

"Лотерейщики при выплате выигрыша должны сообщать об этом. И можно проверить, сообщали они об этом или не сообщали, показывали они его в своей отчетности или не показывали. Если компания показала, что человек выиграл и все, какие будут претензии? Скорее здесь претензии к тому, кто, например, указывает на компанию, что он в ней выиграл, а если у нее нет, например, этих данных, то, соответственно, будет вопрос о происхождении денег к тем, кто задекларировал такой выигрыш", - пояснил он.

Ранее министр финансов Александр Данилюк призвал Верховную Раду принять правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса, который уже два года зарегистрирован в парламенте.