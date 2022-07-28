У некоторых партнеров Украины опять начинается «зуд» на тему переговоров с РФ — Кулеба

28 июля, 22:28
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Страна-агрессор Россия хочет продолжать полномасштабную войну, а некоторые партнеры Украины снова начинают поднимать тему переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 28 июля.

«Под предлогом желания смягчить ситуацию перед зимним сезоном у некоторых партнеров опять начинается „зуд“ на тему переговоров с РФ. Но мы очень спокойно и четко разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности», — отметил Кулеба.

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6 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам для обмена пленными и телами погибших.

Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

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14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, но только тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры МИД Украины Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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