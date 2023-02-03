Могут быть инспирированы врагом. Арахамия призвал СБУ отслеживать коррупцию в Минобороны 3 февраля, 13:26 Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Telegram)

На фоне скандала с закупками питания для военнослужащих глава фракции Слуга народа и член парламентского комитета по национальной безопасности Давид Арахамия заявил, что такие вопросы могут быть инспирированы страной-агрессором РФ, и призвал СБУ разобраться в ситуации в Минобороны.

Об этом он написал в своем Telegram.

Так, за последние недели разгорелось большое количество скандалов вокруг Минобороны.

«Часть из них абсолютно оправданы и за ними уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом», — отметил Арахамия.

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Он подчеркнул важность Минобороны во время войны, поэтому призвал максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить международные позиции Украины накануне предполагаемого контрнаступления России.

Арахамия заметил, что знает много "профессиональных, патриотических и преданных Украине" людей, работающих в Министерстве обороны.

«Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то отбросы решили наживаться на войне. Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу учреждения во время войны», — написал нардеп.

Минобороны Украины вынуждено разъяснять свою практику закупок питания для военнослужащих после журналистских обвинений в заказе продовольствия по якобы завышенным ценам.

Речь идет о громком расследовании Юрия Николова, основателя проекта Наши Деньги, опубликованном сайтом ZN.ua.

Журналист привел выдержки из годового контракта на услуги организации питания воинских частей в шести областях Украины (на 2023 год), сравнив отдельные позиции с ценами в киевском Сильпо. Из-за противоречивости такой методологии и других контраргументов в Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

23 января министр Алексей Резников подробно разъяснил закупки продуктов для ВСУ и опроверг озвученные в публикации обвинения. В Минобороны также обещают провести внутреннюю проверку и вместе с тем готовят материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении « заведомо ложных сведений, вредящих интересам обороны в особый период».

Кроме того, по инициативе Резникова профильный комитет парламента собирался на заседание, чтобы заслушать «исчерпывающую информацию» о порядке закупки продовольствия для военных на 2023 год с участием представителей НАБУ и ДБР.

В ОП также анонсировали проверку ситуации. Отдельно ряд утверждений Николова попыталась развенчать компания-поставщик Актив Компани, с которой заключен контракт Минобороны по питанию военных и по которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она « быстрее всего, является [фирмой]-„прокладкой“».

Компания же заявила о «умышленную манипуляцию». В НАБУ на фоне скандала заявили, что еще до публикаций в СМИ открыли собственное расследование закупки продуктов для ВСУ.

В пятницу, 3 февраля, Служба безопасности Украины разоблачила на сделках и задержала двух руководителей коммерческих предприятий , занимавшихся поставками оптовых партий продовольствия в места дислокации военных. Сумма ущерба оценивается более чем в 119,5 млн грн.