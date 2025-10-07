Бывшие советники в Офисе президента получают должности в государственных структурах, иногда не имея соответствующей компетенции и будучи фигурантами скандалов. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info , опубликованном во вторник, 7 октября.

Как отмечается в материале, за все время каденции президента Украины Владимира Зеленского больше всего советников было у руководителя ОП Андрея Ермака (в определенный период их было 25, сейчас — восемь). В последние годы часть из них получила должности в госструктурах.

Среди них в частности внештатный советник Ермака 2020−2023 годов Михаил Пасечник. В марте 2025 года он стал заместителем директора Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения.

В 2002 и 2014 годах Пасечник возглавлял Государственную врачебную инспекцию, а в 90-х открыл собственную сеть аптек Фалби. Он фигурировал в скандалах, связанных с превышением служебных полномочий и лоббированием собственного фармацевтического бизнеса, отмечают журналисты.

Другой советник Ермака с 2020 до 2023 годов Александр Козенко сейчас занимает должность заместителя министра обороны. С ноября 2023 года до апреля 2025 года он был советником министра обороны Украины по вопросам развития государственной авиации.

С 1994 по 2006 год Козенко работал в области гражданской авиации. До работы на госслужбе он занимался, в частности, кейтерингом и наружной рекламой, сказано в расследовании.

Сергей Матиенко — советник руководителя ОП с 2020 до 2023 года — сейчас исполняет обязанности директора Украинского медицинского центра спортивной медицины. Как отмечается в материале, до того, как стать советником Ермака, Матиенко был бизнесменом и занимался торговлей спортивным оборудованием и никогда не находился на госслужбе.

Еще один бывший советник главы ОП Андрей Гота сейчас возглавляет наблюдательный совет Центрэнерго. Как выяснили журналисты, Гота не указал в своих декларациях никакой недвижимости, в которой он проживает.

Похожую ситуацию с назначением на госдолжности имеет команда экс-заместителя председателя ОП Алексея Кулебы, которого назначили вице-премьером по восстановлению Украины — министром развития общин и территорий. Как отметили журналисты, во время работы в Офисе президента он обзавелся «сетью» собственных советников, часть из которых вместе с самим Кулебой занимают должности в правительстве и местной власти.