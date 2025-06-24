Ветеран войны, глава ОО Украинское объединение Мрия и Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко в интервью Radio NV — о коррупции в Министерстве, которая не является самой большой проблемой, некачественных боеприпасах для ВСУ и бракованных минах, а также необходимости перезагрузки МО.

— Я промониторил последние активности Общественного антикоррупционного совета, уже пять месяцев, как вы его возглавляете. У вас много было привлечения к процессу решения вопросов проблемных мин 120-го калибра. Тех некачественных мин, которые не летели, или если летели, то не так. Вы, в частности, посещали Павлоградский химический завод, к которому, собственно, и были претензии в производстве мин предыдущего образца. Но другой член Общественного совета Виктор Бищук, тоже ветеран войны, освещал тему, что теперь на фронт поставляются мины уже другого предприятия, но в которых так же есть определенные конструктивные, назовем их так, проблемы, которые не позволяют минам лететь качественно. Подводя итоги этих пяти месяцев работы Общественного совета при Министерстве обороны, давайте поговорим о достижениях, о недостатках, о фронте работы в контексте мин и не только, которые стоит выполнить общественности.

— Охотно поговорим, у нас будет на полгода официальный публичный отчет со всем, что сделано, что не сделано, в частности реально с недостатками в работе.

Я бы хотел официально отметить, что в нашу публичную коммуникацию попадает реально и исключительно то, что мы не смогли исправить, называем это, без скандалов. То есть мы сначала пытаемся исправить проблему без шума: мы приходим, сообщаем, что проблема есть, предлагаем пути решения. И только если оно не решается, только если есть сопротивление системы в этом вопросе, только тогда мы выходим в публичное пространство.