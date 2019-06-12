Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Зоя Казанжи
Трагедия в Одессе. О чем мы молчим
Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

«Нехватка политического опыта». Герус извинился за слова о шутке Зеленского про тарифы

Сегодня, 16:57
Цей матеріал також доступний українською
«Нехватка политического опыта». Герус извинился за слова о шутке Зеленского про тарифы - фото

НВ

По словам Геруса, работа над вопросом снижения тарифов продолжается

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус извинился за свои слова о том, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании шутил о снижении тарифов.

«Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы — это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — написал он в своем Facebook.

Герус рассказал, что Зеленский дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения.

«Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы», — уточнил он.

Ранее Герус заявлял, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.

Он отметил, что глава государства до своей победы на выборах только шутил о них.

Читайте также:
 Предвыборные ожидания vs полномочия. Какие экономические обещания не сможет выполнить Зеленский

Теги:   Тарифы Андрей Герус Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 14:14

img
«Пока я министр — SkyUp будет летать». Суд незаконно приостановил лицензию авиакомпании — Омелян
Футбол

Сегодня, 01:25

img
Определился соперник молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира
Футбол

Сегодня, 15:44

img
Шахтер объявил о назначении нового тренера

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
31108
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19782
Политика

Вчера, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
12740

Новости Одессы

img
Горсовет выделил "Теплоснабжению" еще 142 млн грн: часть денег пойдет на погашение задолженности по зарплате
img
Жилье в новострое: с какими проблемами и рисками могут столкнуться потенциальные "инвесторы"
img
В Одесском порту обнаружили мертвого дельфина: что произошло? (фото)