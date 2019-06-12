«Нехватка политического опыта». Герус извинился за слова о шутке Зеленского про тарифы Сегодня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською НВ По словам Геруса, работа над вопросом снижения тарифов продолжается НВ

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус извинился за свои слова о том, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании шутил о снижении тарифов.

«Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы — это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — написал он в своем Facebook.

Герус рассказал, что Зеленский дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения.

«Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы», — уточнил он.

Ранее Герус заявлял, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.

Он отметил, что глава государства до своей победы на выборах только шутил о них.