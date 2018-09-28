28 сентября 2018, пятница

Негласные слушания. Лещенко рассказал о том, что СБУ прослушивает для Порошенко его конкурентов, активистов и журналистов

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Лещенко считает, что в СБУ занимаются прослушкой для Порошенко
Фото: Juanedc via Flickr

Лещенко считает, что в СБУ занимаются прослушкой для Порошенко

Народный депутат Сергей Лещенко рассказал о том, что Служба безопасности Украины прослушивает для президента Петра Порошенко его политических конкурентов, гражданских активистов и журналистов, впоследствии создавая подробные отчеты.

"Департамент Т в СБУ - это [замглавы Службы безопасности Украины Олег] Фролов, который занимается негласным сбором информации, так называемой прослушки, внешнего наблюдения. Это оформляется в виде так называемой “тэшки”. “Тэшка” - по названию департамента СБУ - это докладная, которая составляется СБУшниками о собранной информации по политическим конкурентам, гражданским активистам и журналистам", - сообщил он в эфире Радио НВ.

Помимо этого, нардеп выразил абсолютную уверенность в том, что подобные доклады составлялись и о главном редакторе программы расследований Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой, доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении которой недавно получила Генеральная прокуратура.

"Я знаю со 100% вероятностью, что та же самая Седлецкая и команда Схем неоднократно становилась предметом этих “тэшек” - докладных о том, с кем они встречаются, с кем они общаются, которые ложатся на стол президенту в таком виде", - отметил Лещенко.

Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте на Радио НВ сегодня в 20:00 

Напомним, что ранее Генпрокуратура Украины получила право на доступ к широкому массиву информации с телефонов двух украинских журналисток - главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой и корреспондента журнала Новое Время Кристины Бердинских. Суд разрешил изучать звонки, смс-переписку и местонахождение журналисток за последние полтора года. 

ГПУ добилась такого решения в рамках расследования в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

18 сентября Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Седлецкой на соответствующее постановление. Суд отменил это постановление и постановил опубликовать новое. В новом документе ГПУ получила право доступа к меньшему объему данных с телефона Седлецкой.

26 сентября Апелляционный суд постановил вернуть рассмотрение аналогичной жалобы журналиста НВ Кристины Бердинских относительно возможности доступа к данным ее телефона в Печерский суд Киева. По словам Бердинских, Апелляционный суд признал соответствующее решение и предстоит новое рассмотрение этого дела.

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