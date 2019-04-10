Мелисса Баркер
Интуитивное питание. Как похудеть, ни в чем себе не отказывая
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Анастасия Леухина
Я боюсь, что закончится война
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Спецтема: Выборы президента Украины

Неэффективный. Порошенко поручил СБУ разобраться с Медведчуком

Сегодня, 19:01
1034
Цей матеріал також доступний українською
Неэффективный. Порошенко поручил СБУ разобраться с Медведчуком - фото

Петро Порошенко via Facebook

Президент Украины назвал Медведчука представителем Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политик Виктор Медведчук де-факто является представителем России и лично президента РФ Владимира Путина.

В прямом эфире Радио НВ он также обратился к Службе безопасности Украины с требованием предоставить к завтрашнему дню отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука в качестве представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина", - заявил он в интервью радиостанции.

По словам президента, Виктор Медведчук вел переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) об освобождении украинских пленных и политзаключенных, поскольку являлся единственным каналом связи с российским президентом, однако этот канал "оказался неэффективным".

"Это не компетенция господина Медведчука, аж вообще - определять, что и как делать Украине. У него была одна функция, и эта функция была - освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России", - отметил Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Виктор Медведчук с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ, но фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.

В среду, 10 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин провел очередную встречу с украинским политиком Владимиром Медведчуком.

По словам Пескова, на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков.

Теги:   Порошенко на НВ Украина-Россия Радио НВ Владимир Путин Петр Порошенко Виктор Медведчук

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 19:36

img
"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах
Политика

Сегодня, 17:54

img
Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму
Бокс

Сегодня, 21:22

img
Скандальный британский боксер выразил готовность драться с Усиком

ТОП 3

Политика

Сегодня, 16:25

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
91256
Политика

Сегодня, 08:04

img
В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным
26253
Политика

Сегодня, 12:00

img
НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов
16935