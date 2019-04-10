Неэффективный. Порошенко поручил СБУ разобраться с Медведчуком Сегодня, 19:01 1034 Цей матеріал також доступний українською Петро Порошенко via Facebook Президент Украины назвал Медведчука представителем Путина Петро Порошенко via Facebook

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политик Виктор Медведчук де-факто является представителем России и лично президента РФ Владимира Путина.

В прямом эфире Радио НВ он также обратился к Службе безопасности Украины с требованием предоставить к завтрашнему дню отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука в качестве представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина", - заявил он в интервью радиостанции.

По словам президента, Виктор Медведчук вел переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) об освобождении украинских пленных и политзаключенных, поскольку являлся единственным каналом связи с российским президентом, однако этот канал "оказался неэффективным".

"Это не компетенция господина Медведчука, аж вообще - определять, что и как делать Украине. У него была одна функция, и эта функция была - освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России", - отметил Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Виктор Медведчук с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ, но фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.

В среду, 10 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин провел очередную встречу с украинским политиком Владимиром Медведчуком.

По словам Пескова, на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков.