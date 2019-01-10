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Недоверие руководства. Экс-представитель Порошенко в Крыму назвал причину своей отставки

Сегодня, 11:18
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Экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин

Одной из причин отставки Бориса Бабина с поста представителя президента Украины в АР Крым стало "недоверие со стороны руководства". Об этом в интервью Радио НВ сообщил сам Бабин.

"Могу констатировать, что я окончательно для себя решил этот вопрос, когда выяснил, что я не пользуюсь доверием своего руководства и в таких условиях не могу представлять президента Украины (в частности, по вопросам Крыма)", - заявил он.

Бабин добавил, что на него жаловалось большое число должностных лиц, которые, возможно, имели расхождения с его взглядами в рабочих вопросах.

Напомним, 3 декабря Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.

Позже лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что накануне увольнения Бабин представил доклад о коррупции и сепаратизме в Херсонской области.

 

Теги:   Борис Бабин Радио НВ Крым

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