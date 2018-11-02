Нечеловеческая жестокость: Порошенко о резне, устроенной Россией в Батурине в 1708 году

Порошенко отметил, что Россия продолжает использовать против Украины те же методы

Президент Украины Петр Порошенко назвал нечеловеческой жестокостью карательную операцию Российской империи в Батурине в 1708 году.

Об этом он написал у себя в Facebook в пятницу, 2 ноября, в 310-ю годовщину трагедии.

"Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только из-за желания быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу. Жертвами резни в Батурине стали около 15000 человек - московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа", - заявил глава государства.

Он также отметил, что в настоящее время Россия продолжает использовать против Украины свои жестокие методы.

"Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля", - добавил Порошенко.

Батуринская трагедия произошла 2 ноября 1708 года. Россия отправила к столице гетмана Мазепы 20-тысячное войско, которое, взяв город, уничтожили его, вырезав всех местных жителей (от 11 до 15 тысяч человек).

Это стало местью Москвы за союз Мазепы с королем Швеции Карлом XII, на который гетман пошел, чтобы вырваться из-под российского гнета.