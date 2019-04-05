Не знаем, что думает Зеленский и думает ли. Виталий Сыч - о главной претензии избирателей к кандидату 5 апреля, 15:20 4859 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Главной претензией украинских избирателей к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому является то, что обществу неизвестна его позиция по вопросам внешней политики и экономики.

Такое мнение в эфире Радио НВ выразил главный редактор проекта НВ Виталий Сыч.

"На данный момент основная претензия у людей к Зеленскому - это то, что, кроме Голобородько, мы вообще не знаем, что думает Зеленский (и думает ли) по разным вопросам: например, какие компромиссы возможны с Донбассом и Крымом, как будем выстраивать отношения с Путиным, как будем наращивать ВВП, что будем делать с ЕС и НАТО", - отметил он.

Среди других пунктов, интересующих людей, Сыч назвал вопрос реформы здравоохранения, руководства Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и Государственной фискальной службы, а также вопрос налоговых ставок.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.