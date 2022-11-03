«На столе появился сценарий проигрыша». Как российские элиты пытаются выйти на Запад, чтобы спастись от поражения Кремля — интервью 3 ноября, 22:00 Эксклюзив НВ Женщины идут у портретов оккупантов, погибших во время российского вторжения, Москва, 20 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Кремле впервые начали рассматривать сценарий поражения в войне против Украины, в то время как часть российских элит начала тайно сотрудничать с Западом для спасения, рассказал в эфире Радио НВ Николай Давыдюк, политолог.

— Уже очевидно, что Путину не хватает ни сил, ни денег в этой войне, а что следует понимать об этом начале конца для Российской Федерации, каковы политические признаки того, что Россия действительно постепенно приближается к пропасти?

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— Я думаю, что вообще начало самой войны против Украины — это было начало путинского конца. И то, что они попали в беду экономических санкций, которая стала все больше сужать круг возможностей России, тому подтверждение. Но лучшим доказательством является то, что его повар становится все более влиятельным, и его региональные вассалы типа Кадырова тоже начинают набирать политические баллы, создавать альтернативу официальным государственным институтам.

Это говорит о том, что как раз отходят люди, которые не хотят с Путиным идти на одно кладбище, и подходят люди, которые не наворовались во время его долгого правления и сейчас хотят кристаллизоваться как главные олигархи, как главные чиновники. Они сейчас входят в его доверие, в его функционал. И это демонстрация того, что эти альтернативные версии государственного управления являются основными. А это свидетельствует о том, что это уже даже не план Б, а план Ь.

И потому они сейчас пытаются себя кристаллизовать. Это демонстрация того, что государственный аппарат не работает, что многие из него уходят. И постоянные разговоры, The Sun постоянно совершает вброс информации о том, что он болеет и есть определенный список болезней, которые могут быть у него. Экономически мы видим спад и то, что российская экономика больна.

И самое главное, что люди убегают из этой страны, никто в мире сегодня не хочет называться россиянином, все открещиваются от возможных сценариев. Поэтому все вместе дает отрицательные тренды.

И самое главное из этого кейса: по данным наших спецслужб, есть информация, что у Путина на столе появилась папка моделирования проигрыша, то есть, как действовать в случае проигрыша. Этой папки не было, была быстрая победа, долгая победа, мирный договор, а сейчас появилась четвертая папка, которая называется проигрыш. То есть, как действовать президенту, другим силовикам в случае проигрыша, как принять его, как с ним работать, как его приуменьшить. Эта папка на их столе появилась.

— Еще несколько месяцев назад мы не поверили бы тому, что Путин собирается проигрывать, а тут вот такое.

— Патрушев положил ему эту папку на стол, и это как раз уже подготовка аналитического отчета о том, что может происходить и будет происходить. Скажем так, это то, во что мы верили с первого дня нападения, и это то, к чему они пришли, поняв, что просто тонут в степях Херсона, в полях Харьковщины и то, что они понимают: действительно, сколько бы мобиков вы не набирали, сколько бы зэков вы не набирали и потом в спины им не стреляли, украинскую армию этим не одолеть.

— Но для нас крайне важно: проиграть, чтобы отдохнуть и напасть снова, или проиграть, чтобы что-нибудь новое у себя выстроить и не проиграть потом окончательно?