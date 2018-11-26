26 ноября 2018, понедельник

Не ко времени: в МИД Украины исключили разрыв дипломатических отношений с РФ

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ из-за акта агрессии в Керченском проливе не рассматривается.

По словам советника министра иностранных дел Украины Тараса Качки, на повестке дня МИД нет этого вопроса, поскольку интересы украинцев в России являются весомым аргументом в пользу сохранения дипломатических отношений.

"Безусловно, эта дискуссия продолжается в обществе далеко не первый раз и всегда принимаются во внимание вопросы общеполитические. Но есть еще вопросы практической защиты украинцев в РФ, находящихся в различных правовых ситуациях и часто требующих консульской поддержки", - заявил он в эфире Громадського.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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