"Не увеличивайте путинский обменный фонд": Парубий призвал украинцев не ездить в Россию

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию, поскольку для них там существует реальная опасность.

По словам Парубия, есть риск того, что граждане Украины будут захвачены российскими спецслужбами.

"Не увеличивайте путинский обменный фонд, не едьте в Россию. Сегодня это является реальной опасностью для всех украинских граждан", - отметил он.

. @AndriyParubiy предостерег украинский от поездок в путинскую Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными российскими спецслужбами: «Не увеличивайте путинский обменный фонд, не едьте в Россию. Сегодня это является реальной опасностью для всех украинских граждан » pic.twitter.com/OraQVI4s2w - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 5 июня 2018 г.

Парубий также заявил, что Украина не признает российский приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

"Российская Федерация сегодня действует, как международный террорист. По приказу преступника Путина российские спецслужбы захватывают в плен наших граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину. Призываю наших союзников, все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождение всех украинских граждан", - подчеркнул спикер ВР.

. @AndriyParubiy призвал наших союзников, все страны свободного мира и международные организации осудить псевдовирок для журналиста Романа Сущенко #Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан-политзаключенных России pic.twitter.com/yceBry2lt4 - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 5 июня 2018 г.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил журналиста информационного агентства Укринформ Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж".

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Романа Сущенко задержали в октябре 2016 года в Москве сотрудники ФСБ по обвинению в сборе "разведданных". Российская сторона утверждает, что Сущенко является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины". В украинском ведомстве эту информацию опровергают.