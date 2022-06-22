«Он не российский агент». Активист о личной коммуникации с Папой Римским и его позиции относительно войны РФ против Украины — интервью 22 июня, 21:36 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папу Римского Франциска не стоит воспринимать российским агентом влияния, с ним следует коммуницировать, ведь он открыт для изучения проблем Украины, рассказал Радио НВ Денис Коляда, общественный активист, занимающийся консультациями государственных институтов по взаимодействию с религиозными сообществами.

— Прежде чем обсудим то, что происходит с Папой, хотелось бы узнать, как вы попали на аудиенцию к Франциску и общались с ним целых полтора часа? Это непростая задача.

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— Задача действительно непростая и хотя я не являюсь католиком или греко-католиком, я протестант, но мне болела та ситуация, которая произошла в религиозной жизни Украины. Я видел, как мои друзья-католики часто возмущались определенными заявлениями и я понимал, что назревает коммуникационный кризис между Святым Престолом и Украиной. Поэтому я где-то в конце мая написал письмо понтифику. У меня был хороший контакт, пастор Алехандро из Аргентины, который много лет дружит с Папой, и я знал, что это письмо попадет ему в руки. Чего я не знал, так это того, что через три часа после того, как мы отправили письмо, получили ответ, где Франциск собственной рукой ответил и пригласил приехать в Ватикан, чтобы обсудить те вопросы и проблемы, которые я поднимал в письме.

Письмо не было комплиментарным, оно было критическим, я задавал несколько вопросов и о «лай НАТО», и о том, как Ватикан через призму России смотрит на Украину. Франциск ответил вроде чего-то такого: он перечислил, что сделал для Украины, это действительно было много с начала войны. Но он сказал: возможно, я в чем-то ошибся, так ты приезжай и объясни мне, в чем моя ошибка или что еще я могу сделать для Украины. Это действительно показывает один момент Папы то, что он ищет разные способы, чтобы послужить этому народу.

— У вас был разговор, он изменил свое мнение? Понимает ли Паппа, понял или осознал, как могут восприниматься его слова и какие могут быть последствия таких слов?

— Я бы хотел сказать две вещи: во-первых, что касается этих слов, они вложены Папе, он об этом сказал, и в интервью, которое опубликовали, и он это говорил при нашей встрече. Один европейский политик, имеющий хорошие отношения с Россией, предупредил его еще в декабре, что этот «лай НАТО у ворот России» приведет к войне, то есть это не слова Папы. Папа из Аргентины, Папа не очень разбирается в европейских политиках, это тоже надо признать. У Папы как у аргентинца несколько иной опыт общения с войсками НАТО, вспомним британско-аргентинский конфликт.

— Фолклендские острова.

— Да, мы должны понимать, что это несколько иной мир. И на фоне этого приходит европейский политик, не российский, а европейский политик и говорит ему схожие тезисы. Это большой вопрос, кто этот европейский политик и что он хотел этим донести. Но даже не об этом. Конечно, Папа понял, потому что то интервью, которое сейчас гуляет по интернету, буквально неделю назад было опубликовано, оно месячной давности. Мало кто из медиа, публиковавших эти заявления Папы, обратили внимание, что это интервью было записано 19 мая.

— А почему так поздно оно было опубликовано?

— Я могу догадываться только о том, что, когда мы вернулись от Папы, начали озвучивать другую цитату Святого Отца, который сказал, что вы имеете право на самозащиту и как государство, и как индивид. А народ, отказывающийся от самозащиты, уподобляется самоубийце. Мне кажется, это четкая позиция о том, кто жертва, а кто нападающий. Она озвучена ватиканским языком, но это четкая позиция, что отказывающийся от самозащиты народ является самоубийцей, а не забываем, что самоубийство с точки зрения католического вероучения является смертельным грехом.

— Эта речь, на днях, где Папа римский спрашивал всех, что они должны спросить себя, что сегодня именно я делаю для украинского народа: молюсь, или прилагаю какие-то усилия, или стараюсь понять. Мне интересно, как вы считаете, это Папа Римский о себе говорил и все ли еще он в процессе?

— Он все еще в процессе. И на самом деле то время, которое он нам выделил для разговора, и количество времени, которое длился сам разговор, — это большое время на встречу с понтификом. И вообще то, что он нас пригласил, ответил на то письмо, пытается разобраться, — это говорит о том, что он ищет разные способы, которыми может послужить Украине. Он пытается действительно разобраться. После всего скандального интервью и нашего разговора уже было несколько сигналов, что Папа немного меняет свою политику. В частности, в тот же день, когда вышло это скандальное интервью, выходит официальный документ Ватикана, который называется Послание ко дню бедных, где упомянута война в Украине и сказано так, цитирую: «Пришла война в Украину, но в этот раз ситуация выглядит более сложной и не так проста в трактовке, ведь другая сверхдержава пытается силой запретить Украине право на самоопределенность и самобытность».

— То есть другая сверхдержава была все же названа, но не названа напрямую, да?

— Да, поименно она не была названа, но была названа причиной войны. Это не «лай НАТО», а попытка другой сверхдержавы запретить наше право на самобытность и самоопределенность. Это одна из целей, которую мы себе ставили, идя к понтифику: донести то, что Украина имеет право на самобытность и самоопределенность. И когда мы с ним говорили о НАТО, задали конкретный вопрос, в частности, г-н Мирослав Маринович задал этот вопрос: если другая сверхдержава может диктовать и создавать определенный союз, диктовать меньшим народам, как им себя вести; не противоречит ли это принципам католического вероучения о самоопределенности народов? Есть Россия, которая пришла и сказала Украине: вы в НАТО не пойдете, а если пойдете, мы на вас нападем. Это противоречит принципу самоопределенности нации и народа. И этот вопрос был задан.

В частности, я также рассказал Папе, что когда он говорит об оружии, о том, что нужно меньше оружия, то мы первая страна, которая пошла по этому пути, потому что в 1994 году мы отказалис от ядерного оружия, от третьего в мире потенциала. И все это было озвучено Папе, для Папы это было отчасти и новостью, и актуализацией определенных тем. Можно ли сравнивать Россию и Украину, когда эта страна шла по пути разоружения. Поэтому я думаю, что позиция будет меняться.

— Тогда возникает вопрос, если мы тоже будем отталкиваться от более давнего заявления, что ситуация не является «черно-белой». Увидели ли вы во время разговора с Папой, что у него есть какое-то осознание, что все-таки ситуация здесь как раз «черно-белая» и стоит ли от Ватикана ожидать осуждения зла при такой ситуации, какая у нас есть? Дождемся ли мы осуждения зла?

— Над этим еще предстоит работать, это, конечно. Не стоит забывать, что в Ватикане действительно много российского влияния и агентов, это факт, с этим нужно просто смириться. Но я бы не записывал самого Папу в российские агенты, вот честно, потому что это человек, который действительно пытается понять. Украина должна работать над тем, чтобы понтифик выбрал четкую сторону и провозгласил историю с осуждением зла. Но должны также понимать, что вряд ли. Чего мы хотим? Чтобы преступник был назван по имени. Мы забываем, что понтифик четко назвал, что это никакая не спецоперация, это война, это уже было названо. Что это зверство, это действительно война зверства. Что это не человечная война, это уже было озвучено.

Почему он не называет Путина [лично]? Ибо этот вопрос действительно остается наверняка с ватиканской дипломатией и здесь нужно донести Святому Престолу, что есть время дипломатии, а есть время пастырства. И он, наверное, как глава государства Ватикан должен действительно стоять над конфликтом, но как Римский Папа и как духовный лидер пяти миллионов, например греко-католиков, которые есть в Украине, он должен называть вещи своими именами. Я вам скажу по секрету: мы ожидаем письмо от папы к украинскому народу, я знаю, что оно должно быть написано Святым Отцом. Будем смотреть, что будет в этом письме. Потому мы будем ожидать, что в нем будет. Папа точно хочет посетить Украину, это тоже нужно понимать.

— То есть, такой визит возможен и он возможен даже во время войны?

— Да, самое интересное, что когда он начал говорить, что я хочу посетить Украину, но хочу, чтобы этот момент созрел, я стал сомневаться. Но он на меня так посмотрел и сказал: Денис, я тебе на полном серьезе говорю, что я буду думать, чтобы сделать этот визит как можно скорее.

Хотя некоторые союзники и некоторые люди предлагают ему совершить визит хотя бы на границу, но его позиция очень проста: если я буду ехать в Украину, я буду ехать в Киев. Он очень сильно хочет посетить Украину, и у него очень хорошие отношения с украинской культурой, вообще с Украиной. мы забываем, что его воспитателем был греко-католический священник, он с нами даже поздоровался по-украински. Он любит этот народ и ищет разные способы помочь, просто мы должны учесть ту позицию Папы, он действительно пацифист и действительно человек из Аргентины, из другого мира, из страны, которая имеет немного другой опыт с войсками НАТО, в частности, мы должны об этом не забывать. И он — человек, который пытается послужить радикальным способом, он не политик, а пастырь в первую очередь. Поэтому он ответил на мое письмо как обычного человека, а не на письмо возможно какого-либо сообщества или дипломатические какие-то вещи, потому что он в первую очередь пастырь.

— Дипломаты обращались к Папе Римскому еще перед Пасхой, перед Страстной пятницей, и тогда помогло, но не сильно.

— Тогда помогла, кстати, точно не дипломатия, а если вспоминать о крестном ходе, Папа об этом вспоминал, помог звонок от какой-то монахини, раскритиковавшей в пух и прах эту идею и Папа сказал: для меня это была «вынужденная посадка», потому что она сказала мне все, что обо мне говорят в комментариях в Украине. Но он искал, он искал способы понять, и это очень важно. Просто его способ искания коммуникации и понимания идет не через верх, а через низы, через обычных людей.

— Скажите, можем ли мы рассчитывать, что после всех разговоров, которые провели с Папой украинцы и не только украинцы, уже больше таких инцидентов, которые мы имели в течение этих четырех месяцев, пока идет полномасштабное вторжение России против Украины, что этого уже больше не будет ?

— Мы не можем ни на что рассчитывать, потому что там действительно российская агентура и российские влияния. Что мы можем делать, чтобы этого не было, я бы сказал: мы должны продолжать коммуникацию. Когда началась эта история с Папой и возмущением, я понял, что Украина допустила одну ошибку, на мой взгляд: мы можем сколько хочешь обижаться на Папу, мы можем сколько хочешь подвергать его, условно говоря, анафеме. Но мы не должны забывать, что от того, доверяем ли ему, или не доверяем, он не перестает быть моральным авторитетом для 1,5 миллиарда католиков и вообще, наверное, самым известным религиозным лидером современности. и потому нам нужно доказывать свою позицию разными способами без устали.

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