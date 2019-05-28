«Не с политическими брендами». Вакарчук рассказал, с кем готова объединиться партия Голос
Политическая сила украинского музыканта Святослава Вакарчука Голос не будет объединяться с политическими брендами.
«Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!» — заявил музыкант в своем Twitter.
Вакарчук анонсировал съезд своей политической силы и заявил, что «на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами».
«И третье: мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не рушить, а строить. Но мы будем рушить старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую», — резюмировал он.
Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".
Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.
Позже стало известно, что политсила Вакарчука предложила партии Сила Людей идти вместе на парламентские выборы.