«Не с политическими брендами». Вакарчук рассказал, с кем готова объединиться партия Голос Сегодня, 13:23 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Партия Вакарчука будет объединяться с людьми с общими ценностями Gleb Garanich/Reuters

Политическая сила украинского музыканта Святослава Вакарчука Голос не будет объединяться с политическими брендами.

«Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!» — заявил музыкант в своем Twitter.

Вакарчук анонсировал съезд своей политической силы и заявил, что «на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами».

«И третье: мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не рушить, а строить. Но мы будем рушить старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую», — резюмировал он.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Позже стало известно, что политсила Вакарчука предложила партии Сила Людей идти вместе на парламентские выборы.

