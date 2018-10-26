Не разделяю оптимистические прогнозы. Легендарный советский диссидент Иосиф Зисельс - о возможном освобождении Сенцова после премии Сахарова

Иосиф Зисельс не разделяет оптимизма по поводу возможного освобождения Сенцова после присуждения ему премии Сахарова

Известный советский диссидент и глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс сообщил в интервью Радио НВ, что не разделяет оптимистических прогнозов о возможных уступках России в вопросе освобождения украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова после присуждения ему премии имени Сахарова.

"Я вообще не разделяю разные оптимистические прогнозы. Не то что я пессимист, я реалист - я знаю, что на Россию решение о присуждении премии Сахарова не окажет никакого впечатления. На Россию, я думаю, производит впечатление только или позиция силы, с которой она не может справиться, которую она не может обмануть; или торговля. Просто какой-то торговый ход, который что-то предложит - то, что нужно России; она, может быть, тогда и освободит", - отметил он.

Зисельс добавил, что санкции стран Запада в отношении России, которые призваны остановить ее агрессию в Украине, рассчитаны на то, чтобы "потихоньку ее удушать", а не "резко заганять в угол российское руководство", опасаясь еще более жесткой и агрессивной реакции Кремля.

"Сам по себе каждый санкционный шаг не должен производить впечатление, якобы его почти нет: "А мы и это выдержим, это для нас не страшно!". Но совокупность, последовательность, монотонность и необратимость этих санкций может дать результат, но не очень скоро", - сказал советский диссидент.

Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мнения имени Сахарова, основанной Европейским парламентом. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что присуждение Сенцову премии продемонстрировало абсурдность обвинений украинца в якобы "терроризме".

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Иосиф Зисельс - глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, советский диссидент.

Член Украинской Хельсинкской группы, в советское время Зисельс занимался документированием нарушений прав человека в СССР, помогал семьям политзаключенных и дважды был судим за свою правозащитную деятельность. В общей сложности он провел в тюрьме около шести лет.

В настоящее время продолжает заниматься мониторингом прав человека, в частности прав нацменьшинств.