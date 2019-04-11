"Не повод для отставки". Гройсман рассказал о своих планах после выборов президента Сегодня, 14:06 586 Цей матеріал також доступний українською НВ Гройсман предложил дождаться официальных результатов выборов НВ

Премьер-министра Владимир Гройсман заявил, что не собирается уходить в отставку после выборов президента Украины.

"Выборы президента - не повод для отставки премьера", - сказал он, пишет LB.ua.

Гройсман выразил уверенность, что будет оставаться на посту главы Кабмина до парламентских выборов.

Он также ответил на вопрос, готов ли он к замене части министров по квоте нового президента. Гройсман заявил, что это право главы государства, которое должно быть подтверждено парламентом.

Премьер добавил, что не смотрит на президентские рейтинги и предложил дождаться официальных результатов выборов.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 61% украинцев, а Порошенко - 24%.