Не пошел со Слугой народа в Раду. Экс-замминистра обороны может стать губернатором Вчера, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Yuriy Husyev / Facebook Юрий Гусев Yuriy Husyev / Facebook

Бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев, который решил не баллотироваться в парламент по списку партии Слуга народа, может стать главой Херсонской ОГА.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке Слуги народа Давид Арахамия.

«Он и пойдет на руководителя области … Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление», — сказал Арахамия.

«На Юрия была очень мощная, я сказал бы, самая мощная атака информационная. Мы знаем, от кого она идет. И он решил сам (не идти в Верховную Раду — ред.). Это его личное решение … Команда президента — это не только Рада. Это много других должностей, которые должны занимать. Это люди, которые в команде. А потом кто-то может пойти министром, например, кто-то может уйти „губернатором“, кто-то может пойти представителем», — рассказал Арахамия.

О предстоящем назначении Гусева главой Херсонской области сообщила и журналистка Ольга Худецкая.

Она обратила внимание на то, что Гусев возглавляет общественное объединение Землячество Херсонщины, в совет которого также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук вместе с помощником народного депутата Николая Паламарчука Игорем Павловским, который тоже является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк.

«За 4 дня до смерти Кати Мангера наградили отличием по представлению Гусева. Это уже три месяца после нападения, когда инфа о заказчиках более чем циркулировала в Херсонской области», — отметила Худецкая.

В комментарии Громадському Гусев отметил, что не комментирует свое возможное назначение и добавил, что обо всем можно будет узнать из официальных источников.

Также Гусев прокомментировал свои отношения с Мангером, Рищуком и Гордеевым, которых родные и друзья Гандзюк считают заказчиками ее убийства.

«С Мангером, Гордеевым и Рищуком я знаком. Близких отношений нет. Они являются членами организации так же, как и я «, — рассказал Гусев.

Отметим, экс-заместитель министра остается в команде Владимира Зеленского, и будет ей помогать, но в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.