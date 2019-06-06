(Не)отставки в правительстве. Кого из министров отказались уволить депутаты Сегодня, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада Украины/Facebook Проекта постановления, представленные Владимиром Зеленским, не набрали 226 необходимых голосов Верховная Рада Украины/Facebook

Из-за недостаточного количества голосов Верховная Рада не смогла отправить в отставку главу МИД Украины Павел Климкин, министра обороны Степана Полторак и главу СБУ Василия Грицака.



Соответствующие проекты постановления, внесенные президентом Владимиром Зеленским, не набрали необходимых 226 голосов народных депутатов.



Проекта постановления не набрали 226 необходимых голосов

Выступая с трибуны парламента, народные депутаты отметили, что не собираются увольнять людей из этих должностей без предоставления им замены.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук ответил, что требование к главе государства представлять вместе с представлением об отставке еще и кандидатуры на замену не является требованием Конституции. По его словам, парламентарии сознательно саботируют представления президента.

«Он обратился в Верховную Раду, Верховная Рада ответила, что выставляет ряд других непонятных для меня как для юриста условий. Это неконституционные требования. Мы видим нелепое сопротивление, мы видим консолидацию всех, кто не желает этих изменений», — отметил Стефанчук.

Павел Климкин

Во время голосования за отставку главы МИД Павел Климкин, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, внефракционный депутат Анна Гопко посоветовала нардепам проголосовать за это постановление.

Комитет по иностранным делам провел около 150 заседаний

Гопко выразила надежду, что преемник Климкина будет придерживаться единой линии со страной на международной арене.

«За эти пять лет Комитет по иностранным делам провел около 150 заседаний комитета, более 1400 протокольных встреч. Мы вместе отстаивали национальные интересы во внешней политике Министерства иностранных дел, противодействовали агрессии Российской Федерации в военной, экономической, политической, энергетической и информационной сферах, прилагали силы, чтобы политика давления на Российскую Федерацию из-за санкций крепла», — отметила Гопко.

Степан Полторак

Член комитета по национальной безопасности и обороны, первый заместитель председателя фракции Народный фронт Андрей Тетерев заявил, что увольнение министра обороны без представления преемника в воюющей стране — недопустимо.

Неопределенность в оборонном ведомстве может иметь негативные последствия

Несмотря на это, комитет принял решение передать этот вопрос на рассмотрение народных депутатов для принятия решения, добавил Тетерев.

«Такая неопределенность и разрыв между увольнением действующего министра обороны и назначением нового руководителя оборонного ведомства в условиях противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины может иметь негативные последствия. Учитывая указанное, народные депутаты Украины, члены комитета приняли решение не поддерживать проект постановления. Мы призываем сессионный зал не голосовать за это постановление», — отметил Тетерев.

Василий Грицак

Во время председательства Василия Грицака СБУ стала одной из самых профессиональных спецразведок мира, отметил глава Верховной Рады Андрей Парубий. Он раскритиковал парламентариев, которые поддержали его отставку.

За последние пять лет СБУ обеспечивала спокойствие в Украине

За последние пять лет СБУ выполнила ряд спецопераций на Донбассе и обеспечивала спокойствие на остальной территории Украины, добавил Парубий.

«Как низко, как подло звучит, когда в людей, которые, рискуя своей жизнью, защищали Украину, позволили и нам работать в этом парламенте, сегодня бросали грязь. Давайте, коллеги, иметь честь, так же, как имеет честь Василий Грицак. Все спецслужбы всего мира восхищаются спецоперациями Украины. Вы знаете, о чем я говорю. И только в украинском парламенте вместо восхищения мы слышим грязь», — отметил Парубий.

Верховная Рада

Было ожидаемо, что Верховная Рада, у которой есть конфликт с действующим президентом, не поддержит его инициативы. Они будут продолжать это делать до конца своей каденции, объяснил в комментарии Радио НВ профессор политологии Александр Демьянчук.

Климкин, Полторак и Грицак и в дальнейшем будут выполнять свои обязанности

В свою очередь Климкин, Полторак и Грицак и в дальнейшем будут выполнять свои обязательства до того момента, как будут назначены их преемники, добавил Демьянчук.

«Климкин, скажем, будет делать и в дальнейшем то, что он делал как министр иностранных дел. Он профессионал все-таки, он будет готовить определенные предложения президентской команде. Полторак тоже самое — у него как у министра обороны есть определенные функции. И эти функции и административные, и политические будут выполняться. То есть здесь нормальный паритет. И такое решение будет еще сдерживать головокружение молодой команды», — отметил Демьянчук.

Верховная Рада также отказалась рассматривать президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.