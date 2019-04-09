"Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке": Порошенко о необходимости дебатов с Зеленским Сегодня, 04:09 2764 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Twitter Петр Порошенко Петр Порошенко / Twitter

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским необходимы, чтобы украинцы во втором туре не выбрали "кота в мешке".

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Мне неинтересно общение относительно дебатов по форме. Я считаю, что дебаты – это ключевой элемент демократии. Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке. Голосовать за человека, виртуального, которого она видит только по телевидению, с фильмов. Вы имеете право задать вопросы и на них получить ответы", - сказал президент.

По его словам, граждане имеют право узнать "позицию кандидата по ключевым аспектам существования государства": безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, экономика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами.

"Когда цинично говорят: "Не-не-не, я на дебаты не пойду", – как? А закон? "Не-не-не, я не пойду на дебаты в студию, я пойду на стадион..." Я точно считаю, что стадион не является лучшим местом для проведения дебатов. Почему? Потому что это не шоу, это не спектакль, это не представление и это не спортивные соревнования. Потому что проигрывает, когда страна купит кота в мешке, не тот, кто занял второе место, а проигрывает великая нация, она лишается будущего", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что именно поэтому он отреагировал на предложение Владимира Зеленского и сказал - стадион, так стадион.

"Наберись смелости, выйди и покажи. Чтобы страна имела возможность сознательно выбирать лидера на следующие пять лет", - добавил Порошенко.

Ранее, 8 апреля, Зеленский заявил, что его дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.