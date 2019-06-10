Не можем разрешить: Тимошенко заявила, что Батькивщина не пойдет в оппозицию Вчера, 22:21 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Батькивщины Юлия Тимошенко Пресс-служба Батькивщины

Партия Батькивщина не пойдет в оппозицию к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

«Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще пять лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то через амбиции в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всем силами», — сказала она.

По словам Тимошенко, она понимает «критическое состояние страны», и ее политическая сила будет делать все, что может, «в любом статусе».

Тимошенко отметила, то в скором времени планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее партия Батькивщина на своем съезде в Киеве представила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.