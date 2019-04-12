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Спецтема: Выборы президента Украины

Не купили квартиру: СМИ нашли доноров избирательного фонда Зеленского

Вчера, 22:14
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Не купили квартиру: СМИ нашли доноров избирательного фонда Зеленского - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Семья жителя Киева Дмитрия Кучука, которая перечислила 368 тысяч гривен в избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского, утверждает, что для этого им пришлось отказаться от покупки жилья, сообщается в программе Схемы: коррупция в деталях.

По данным журналистов, сама семья Дмитрия Кучука живет в обычной многоэтажке на столичном Виноградаре - спальном районе Киева.

Жена Кучука рассказала, что семья решила отказаться от покупки новой квартиры для дочери на вместо этого передала накопленные средства в избирательный фонд Владимира Зеленского.

“Деньги с депозита сняли. 300000 там с чем-то...Это наши личные сбережения, на которые мы хотели дочери купить квартиру, но мы поняли, что нужно что-то менять в стране, поэтому мы профинансировали. Надеемся на лучшее”, - сказала она.

Кроме того, на подобное самопожертвование пошла семья из Одесской области.

Согласно финансовому отчету, обнародованному на сайте ЦИК, жители села Лески Одесской области Сергей и Светлана Ивашковские, а также их сын Денис вместе перевели почти 3 миллиона гривен в избирательный фонд Зеленского. Эти средства, по их словам - от продажи недвижимости.

Ивашковские отметили, что для того, чтобы поддержать Зеленского, они продали один из своих домов и перевели вырученные от этого деньги в его фонд.

“Я уважаю его не только как комика, но и как человека, который говорит правду в лицо. Дом я продал за 280 000 долларов. Умножьте на сумму (курса доллара - ред.) на сегодняшний день”, - сказал Сергей Ивашковский.

В общем, согласно отчету о формировании избирательного фонда кандидата в президенты, с 8 февраля по 18 марта этого года физические лица перечислили 68,36 миллиона гривен в фонд Владимира Зеленского.

Теги:   Деньги Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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