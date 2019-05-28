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«Не колеблясь, поступил бы так же»: Турчинов отреагировал на заявление Шуфрича о госизмене

Вчера, 15:40
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«Не колеблясь, поступил бы так же»: Турчинов отреагировал на заявление Шуфрича о госизмене - фото

turchynov.com

Александр Турчинов

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отверг обвинения в государственной измене за приказ о начале Антитеррористической операции на Донбассе.

По его словам, заявление нардепа Нестора Шуфрича об открытии уголовного производства за приказ в 2014 году «уничтожать врагов и защищать свою страну от российских захватчиков» является очередной попыткой пророссийской «пятой колонны» совершить реванш.

«Для таких шуфричей защита родной страны — это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность — защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости», — сказал Турчинов.

Экс-секретарь СНБО убежден, что снова отдал бы приказ стрелять по людям, которые захватывают украинские территории.

«Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же», — сказал он.

Напомним, что народный депутат Нестор Шуфрич подал в Генпрокуратуру заявление на экс-президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, обвинив их в государственной измене.

Он аргументировал свое заявление тем, что они дали приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал украинскую территорию.

Теги:   АТО СНБО Нестор Шуфрич Александр Турчинов

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