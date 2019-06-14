Не имеет права. ПЦУ пригрозила Филарету последствиями из-за созыва «собора УПЦ-КП»
Почетный патриарх ПЦУ Филарет не имеет права единолично созывать «поместный Собор УПЦ-КП»
Об этом говорится в официальном заявлении Православной церкви Украины.
В ПЦУ указали, что Филарет «не имеет права единолично созывать „Поместный Собор УПЦ-КП“ ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ-КП».
В Киевской митрополии добавили, что проведение каких-либо мероприятий от имени ликвидированной УПЦ-КП является незаконным.
«Самовольное и вне устава проведение собрания «неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия «Собора» означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями», — говорится в заявлении.
11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.
Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалииот Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.
Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения