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Не имеет права. Луценко прокомментировал представление Зеленского на его увольнение

Сегодня, 19:23
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Не имеет права. Луценко прокомментировал представление Зеленского на его увольнение - фото

НВ

Юрий Луценко

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что представление президента Владимира Зеленского относительно его увольнения является незаконным.

Об этом Луценко заявил в комментарии изданию theБабель.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады», — сказал генеральный прокурор.

Он также добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.

11 июня Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Представление на увольнение главы ГПУ передали для рассмотрения в Верховную Раду.

Также Зеленский внес в Раду представление на увольнение главы МИД Павла Климкина и уволил ряд руководителей ОГА.

Теги:   Владимир Зеленский ГПУ Юрий Луценко

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