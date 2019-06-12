Не имеет права. Луценко прокомментировал представление Зеленского на его увольнение
Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что представление президента Владимира Зеленского относительно его увольнения является незаконным.
Об этом Луценко заявил в комментарии изданию theБабель.
«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады», — сказал генеральный прокурор.
Он также добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.
11 июня Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.
Представление на увольнение главы ГПУ передали для рассмотрения в Верховную Раду.
Также Зеленский внес в Раду представление на увольнение главы МИД Павла Климкина и уволил ряд руководителей ОГА.