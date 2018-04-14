Не дать шанс старым элитам. Известные украинцы рассказали, за кого проголосуют на выборах

Журнал Новое Время спросил у известных соотечественников, определились ли они уже с кандидатом, которого поддержат на президентских выборах весной 2019 года.

Игорь Захаренко, генеральный директор турфирмы Феерия

Нужно посмотреть, какие вообще будут кандидаты. Но точно не [проголосую] за Олега Ляшко, Юлию Тимошенко, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича. И подобных политических "лидеров".

Я хорошо знаю Анатолия Гриценко, пока что он – лучшая кандидатура для меня.

Олег Покальчук, социальный психолог

Я слишком занят внешними угрозами национальной безопасности, чтобы отвлекаться на внутренние.

Владимир Тихий, кинорежиссер

Пока у нас получается такой политический пасьянс, при котором во втором туре президентских выборов все, кто более или менее патриотично настроены, вынуждены будут голосовать за Порошенко.

Вакарчук вполне реально может выступить конкурентом и даже победителем этих выборов

Впрочем, возможен еще вариант, что, например, уговорят присоединиться к президентской кампании [лидера группы Океан Ельзи] Святослава Вакарчука. И очень важно, чтобы у него к тому к тому времени уже была солидная команда, которая поможет сформировать не популистскую, а вполне реальную программу. В таком случае Вакарчук вполне реально может выступить конкурентом и даже победителем этих выборов.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего

Из обсуждаемых кандидатов однозначно не буду голосовать за строителей существующего политического бардака. Представители старых элит показали, на что способны. Давать им очередной шанс – терять следующие пять лет, а может, и все десять.

Однозначно отдам голос за молодого политика, не связанного с олигархическими силами и коррупционными скандалами. Изменения к лучшему – удел молодых. Они не боятся бороться и не склонны к компромиссам, им жить в этой стране, они мотивированы бороться за ее будущее больше других.

Елена Белозерская, боец Украинской добровольческой армии, блогер

Скорее всего, [в день выборов] я буду на передовой и на избирательный участок не пойду. На этих выборах вроде бы не намечается ситуация, когда не отданный за кого‑то голос или испорченный бюллетень будут означать голос за Россию. Поэтому у меня будет возможность не пачкаться.

Что касается нынешней политической ситуации в целом: думаю, сейчас у порядочных людей изначально нет шансов дорасти до уровня политиков первого эшелона. Поэтому от изменения лиц на политическом олимпе существенных изменений к лучшему не ожидаю. Победа над коррупцией – дело не одного десятилетия. А чтобы эти десятилетия у страны были, нужно победить в войне.

Мы не должны опять давать шанс политикам старой школы, которые годами разрушают Украину

Богдана Павлычко, директор издательства Основы

Я поддерживаю на выборах только новых лидеров. А именно: Сергея Лещенко, Мустафу Найема и Светлану Залищук.

Нужно выбирать кандидатов, которые не представляют олигархических интересов, не проявили себя в коррупционных схемах, имеют хорошую репутацию и заинтересованы в настоящих изменениях в стране. Мы не должны опять давать шанс политикам старой школы, которые годами разрушают Украину.

Семен Глузман, президент Ассоциации психиатров Украины, правозащитник и диссидент

Из нынешних наших кандидатов — ни за кого. Я их всех боюсь. И не хочу голосовать за меньшее зло.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине

Из нынешних кандидатов я буду голосовать за Порошенко. Стратегически он движется в близком мне направлении. Очень важна стабильность, разрушить которую готовы другие кандидаты.

А вот тактически есть тревожные моменты. В частности, кадровая политика, приводящая к коррупции.

Мне, как и всем, хочется всего и сразу. Но, увы, даже Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии

Среди политиков-кандидатов в президенты нет ни одного с балансом доверия и недоверия граждан лучше минус 50 %. Это приговор политической верхушке, которая правит страной два десятилетия. И это огромный риск для страны, когда за год до выборов нет ни малейшего представления, кто и какую политику будет проводить через полтора года. Надежды олигархов сохранить статус-кво, не пуская в политику свежую кровь, могут дорого обойтись и стране, и им самим.

Среди будущих кандидатов хотелось бы видеть человека, который сделал что‑то конкретное в Украине

Анатолий Криволап, художник

Думаю, для этого есть еще целый год. И за это время многое может измениться, поэтому смогу определиться ближе к выборам.

Но среди будущих кандидатов хотелось бы видеть человека, который сделал что‑то конкретное в Украине. Что-то реально стоящее, что изменило ситуацию в стране к лучшему, особенно в экономической сфере.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд

Пока что я такого кандидата для себя не вижу. Да и решения еще не принимал. Хочется сказать словами героя известной киноленты: "Огласите весь список, пожалуйста". Вот когда список реальных кандидатов будет четко сформирован, тогда я буду принимать решение.

В этом списке хотелось бы видеть кандидата, который не будет консервировать сложившуюся ситуацию и накапливать проблемы, с которым у страны откроется очередное окно возможностей. У Украины уже было несколько таких окон, которые мы не использовали даже на 20 %. Сейчас страна развивается в непозволительно медленном темпе.

Андрей Кокотюха, писатель, киносценарист

Я впервые пошел на президентские выборы 25 мая 2014‑го и проголосовал за Порошенко. До этого я на выборы принципиально не ходил именно потому, что кандидатов украинцам предлагали. И ни у кого из них не было истории именно политического успеха.

Мы хотим своего Черлилля, а этот политик был очень состоятельным человеком. Мы ожидаем де Голля, а Франция [в 1940‑м] сдалась [гитлеровской] Германии без боя. Но даже те, на кого должны быть похожи наши будущие президенты, имели собственные истории успеха именно как профессиональные политики, а не как выскочки.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №14 от 13 апреля 2018 года